ВТБ разъяснил своим клиентам изменения в валютном законодательстве

ВТБ провел для своих клиентов ряд семинаров по изменениям в валютном законодательстве России. Банк организовал пять подобных мероприятий, что было обусловлено высоким интересом со стороны клиентов к теме. Семинары проводились в Москве в декабре 2017 года, а также январе и феврале этого года и транслировались в региональные точки присутствия ВТБ. Таким образом, в мероприятиях приняли участие несколько тысяч человек из различных компаний крупного, среднего и малого бизнесов, включая более 540 человек – очно в Москве.

Сотрудники ВТБ подробно разъяснили участникам мероприятий положения Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

В ходе мероприятий были детально рассмотрены предстоящие изменения в валютном законодательстве, которые вступают в силу 1 марта 2018 года. В ходе семинаров клиенты узнали о новых требованиях к проведению валютных операций, системе учета контрактов и кредитных договоров, а также о требованиях банковского контроля по операциям клиентов в рамках осуществления ими внешнеэкономической деятельности.

Банк намерен продолжить подобные обучающие семинары для своих клиентов в дальнейшем.

*Текст материала предоставлен партнером ПАО "ВТБ"