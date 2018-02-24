Казань за неделю: убийство падчерицы, задержание помощницы Фишман и 9-й вице-премьер РТ

В Казани отчим убил 16-летнюю падчерицу, а после покончил с собой
На этой неделе всю Казань потрясла страшная трагедия - отчим убил 16-летнюю падчерицу после того, как та сообщила матери, что мужчина переспал с ней.
Тело девочки нашли с ножевым ранением груди неподалеку от станции метро «Суконная слобода». Вскоре около гаражей на улице Хади Такташа было обнаружено и тело отчима – он покончил с собой.
В следственном комитете сообщили, что девочка проживала вместе с матерью, младшим братом и отчимом. За несколько часов до убийства она сообщила матери, что отчим вступил с ней в половую связь, и женщина потребовала, чтобы тот уходил из дома. Однако в дальнейшем семья повела младшего ребенка на занятия в спортивную секцию. На улице Петербургской отчим с падчерицей ненадолго остались наедине, после чего он позвонил супруге и сообщил, что убил девочку.
Бывшую помощницу Наталии Фишман задержали в аэропорту Лондона
Экс-помощница Наталии Фишман Радмила Хакова была задержана в лондонском аэропорту Хитроу, откуда ее отправили в тюрьму для мигрантов. Девушка считает, что это произошло «на почве расизма и под влиянием классовой ненависти».
- Я татарка, это видно по моему лицу. Но выглядеть как мусульманка (как и быть ею, если бы я вдруг была) - не преступление, - написала Радмила Хакова в соцсетях.
Она также сообщила, что будет добиваться извинений от пограничной службы аэропорта.
Стала известна дата открытия казанского цирка
Казанский цирк после реконструкции откроется 17 марта. Первым представлением станет программа «Фиеста». Билеты на него уже раскуплены.
В Казани восстановили на работе учительницу, уволенную после конфликта из-за татарского
В Казани Советский райсуд восстановил на работе 21-летнюю Анастасию Матиборскую.
Минувшей осенью в ее классе 18 родителей из 26 отказались от уроков татарского, директор якобы осталась недовольна таким решением. После этого учительнице сообщили, что ее в скором времени могут уволить, так как в школе считают, что она не справляется со своими обязанностями.
В итоге в конце декабря ее уволили из гимназии, однако девушка подала в суд на это решение. Суд признал увольнение незаконным.
Помощник Минниханова станет девятым вице-премьером Татарстана
Госсовет одобрил кандидатура помощника президента РТ Лейлы Фазлеевой на должность вице-премьера Татарстана. За ее кандидатуру проголосовал 81 депутат, трое воздержались.
Фазлеева стала девятым вице-премьером Татарстана. Она будет курировать социальный блок в правительстве.