Казань за неделю: убийство падчерицы, задержание помощницы Фишман и 9-й вице-премьер РТ

Редакция ProKazan.ru подводит итоги недели, рассказывая о самых важных новостях

На этой неделе всю Казань потрясла страшная трагедия - отчим убил 16-летнюю падчерицу после того, как та сообщила матери, что мужчина переспал с ней.

Тело девочки нашли с ножевым ранением груди неподалеку от станции метро «Суконная слобода». Вскоре около гаражей на улице Хади Такташа было обнаружено и тело отчима – он покончил с собой.

В следственном комитете сообщили, что девочка проживала вместе с матерью, младшим братом и отчимом. За несколько часов до убийства она сообщила матери, что отчим вступил с ней в половую связь, и женщина потребовала, чтобы тот уходил из дома. Однако в дальнейшем семья повела младшего ребенка на занятия в спортивную секцию. На улице Петербургской отчим с падчерицей ненадолго остались наедине, после чего он позвонил супруге и сообщил, что убил девочку.

Экс-помощница Наталии Фишман Радмила Хакова была задержана в лондонском аэропорту Хитроу, откуда ее отправили в тюрьму для мигрантов. Девушка считает, что это произошло «на почве расизма и под влиянием классовой ненависти».

- Я татарка, это видно по моему лицу. Но выглядеть как мусульманка (как и быть ею, если бы я вдруг была) - не преступление, - написала Радмила Хакова в соцсетях.

Она также сообщила, что будет добиваться извинений от пограничной службы аэропорта.

Казанский цирк после реконструкции откроется 17 марта. Первым представлением станет программа «Фиеста». Билеты на него уже раскуплены.

В Казани Советский райсуд восстановил на работе 21-летнюю Анастасию Матиборскую.

Минувшей осенью в ее классе 18 родителей из 26 отказались от уроков татарского, директор якобы осталась недовольна таким решением. После этого учительнице сообщили, что ее в скором времени могут уволить, так как в школе считают, что она не справляется со своими обязанностями.

В итоге в конце декабря ее уволили из гимназии, однако девушка подала в суд на это решение. Суд признал увольнение незаконным.

Госсовет одобрил кандидатура помощника президента РТ Лейлы Фазлеевой на должность вице-премьера Татарстана. За ее кандидатуру проголосовал 81 депутат, трое воздержались.

Фазлеева стала девятым вице-премьером Татарстана. Она будет курировать социальный блок в правительстве.