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Аргентинец назвал казанских девушек «некрасивыми»

Аргентинец назвал казанских девушек «некрасивыми»
16+
Фото: Юлия Шамсутдинова / «Вечерняя Казань»
Туриста из Южной Америки разочаровала третья столица России

Аргентинец Сантьяго Карлиси давно мечтал отправиться в путешествие по России, и, когда выпал шанс, он посетил три главных города страны – Москву, Санкт-Петербург и Казань. Первые два города ему понравились, а вот столица Татарстана разочаровала. О впечатлениях туриста из Южной Америки сообщила «Вечерняя Казань».

Во-первых, аргентинцу не понравилось, что в Казани мало кто говорит по-английски. В Москве и Петербурге проблем с общением у него не возникало.

Во-вторых, в недоумение туриста привели горы снега и лед на центральных улицах.

- Я не видел такого в Москве - чтобы на центральной улице лежали горы снега. Для Казани это нормально? – спросил молодой человек.

В-третьих, Сантьяго отметил опасную манеру езды водителей красный автобусов, а также неудобную систему оплаты, при которой всегда нужно иметь с собой наличные.

Не оценил аргентинец и внешность жительниц Казани. Он признался, что ожидал увидеть здесь толпы длинноногих блондинок – такое впечатление у Сантьяго сложилось после просмотра фильмов о русских шпионках.

Но было и то, что туристу понравилось – это традиционная татарская выпечка.

ProKazan.ru, 25.02.2018, 18:47
Тэги: Туризм
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Комментарии

Горожанин25 февраля 2018, 18:52
Вот и до проказы наконец этот уродец доехал, с добрым утром
18
24
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Горожанка25 февраля 2018, 18:52
Сам то тоже красавец, а выеживается!
18
24
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Горожанин25 февраля 2018, 19:01
Типа, взгляд со стороны)) хотя.. может в чем то прав..
Лучший комментарий
8
98
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Горожанин25 февраля 2018, 19:01
Блондинов он ждал, а не блондинок
21
37
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Горожанин25 февраля 2018, 19:03
Стоит ли брать во внимание мнение того, кому понравилась Москва. Этот сумасшедший бездушный муравейник.
20
46
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Горожанин25 февраля 2018, 19:03
Урод конечно. Но насчёт снега правильно
10
56
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Горожанин25 февраля 2018, 19:12
Вы че раскукарекались? ) не заценил вас интурист, теперь жаба душит, бгг
19
52
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Горожанин25 февраля 2018, 19:20
До лампочки
2
24
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Горожанин25 февраля 2018, 19:21
Приехать в Россию зимой и не увидеть горы снега, это тоже самое, что приехать в Париж и не увидеть Эйфелевой башни.
13
48
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Давно живу25 февраля 2018, 19:21
В ответ на комментарий пользователя
Типа, взгляд со стороны)) хотя.. может в чем то прав..
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Отчего же "в чем-то"? Пожалуй, во всём
6
37
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Жбан25 февраля 2018, 19:21
Этот залётный метис уже был обоссан на улице!
18
22
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а что хотели25 февраля 2018, 19:24
если в приоритете изучение татарского языка и такой ажиотаж вокруг этого у националистов,коих полно в татарстане,английский надо больше в школах преподавать он во всём мире используется,а татарский только в татарстане.
И по поводу снега и льда ,бюджет пилят наши городские власти а по факту ни чего не делается толком,только на бумаге и пиар на телевиденье
21
57
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Глазастая25 февраля 2018, 19:25
Ничего. Переживем. Он и сам не красавец. Ждем с нетерпением европейцов и американцов на ЧМ 2018.
17
14
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Антивильданов25 февраля 2018, 19:26
Во многом согласен, но кроме девушек. Они у нас самые красивые!!! И длинноногие блондинки это не эталон красоты!
30
47
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Горожанин25 февраля 2018, 19:28
В ответ на комментарий пользователя
Типа, взгляд со стороны)) хотя.. может в чем то прав..
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Откуда ему тут появятся длинноногие блондинки? Сам всё попутал.
2
25
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Горожанин25 февраля 2018, 19:29
В ответ на комментарий пользователя
Блондинов он ждал, а не блондинок
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кривоногие брунетки )))))))))))
6
48
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Горожанин25 февраля 2018, 19:29
В ответ на комментарий пользователя
Блондинов он ждал, а не блондинок
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третья столица,уах-ха-ха,после Гондураса !!!!!!!!!!!!!
8
41
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Горожанин25 февраля 2018, 19:30
Так вот почему говорят, что в России полно цыган и медведей с бадайлайками. Это шуба из шкур, каждая порядочная российская леди должна иметь шубу, чем шуб больше, тем статус выше.
5
6
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Горожанин25 февраля 2018, 19:30
В ответ на комментарий пользователя
Блондинов он ждал, а не блондинок
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И что по ангицки не базарят,за то курлыкать здесь всех учат поголовно .
6
25
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Селянин25 февраля 2018, 19:38
Видимо ему у нас отказали))):-D:-D
8
19
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Гость25 февраля 2018, 19:39
В ответ на комментарий пользователя
Наша банда отловила этого латиноса на Баумана и мы по очереди дали ему защеку.
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Латиносы говорят, что наоборот, вы к нему приставали и брали за щеку
5
29
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Горожанин25 февраля 2018, 19:39
В ответ на комментарий пользователя
Наша банда отловила этого латиноса на Баумана и мы по очереди дали ему защеку.
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Гомосеки штоле , аж в очередь выстроились ? А чо ж сразу не присунули ?;-)
2
8
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Горожанини25 февраля 2018, 19:40
Вот вам и оценка " постороннего".... а то Метшин хвалится...Работы над ошибками у него много....Казань завязал в грязи и снега....
3
32
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Горожанин25 февраля 2018, 19:41
Интересно узнать из какого города Аргентины он пожаловал ? Съездить бы и посмотреть.
5
11
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Бульдозер25 февраля 2018, 19:42
В ответ на комментарий пользователя
Гомосеки штоле , аж в очередь выстроились ? А чо ж сразу не присунули ?;-)
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Я ему еще и присунул по самые гланды.
10
1
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Бульдозер25 февраля 2018, 19:44
В ответ на комментарий пользователя
Интересно узнать из какого города Аргентины он пожаловал ? Съездить бы и посмотреть.
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Он из города Буйный Сракес.
11
13
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Булат25 февраля 2018, 19:49
Москва и Питер не настоящая Россия. Поехав в провинцию, что он ожидал?
9
15
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Горожанин25 февраля 2018, 19:51
Это Юлька Шамсутдинова из Вечерки к нему приставала. Он, чтобы отстала, так сказал.
3
10
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Горожанин25 февраля 2018, 20:06
Какое дело до мнения какого-то засранца из латины...
17
12
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
GRinGO25 февраля 2018, 20:07
[***]
2
0
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Горожанин25 февраля 2018, 20:08
Привыкли сами себя нахваливать и у других выцыганивать комплименты городу, девушкам... Зимой, у нас, конечно, неуютно. А английский надо учить, раз мы претендуем на звание третьей столицы. И для себя полезно и для туристов. Нетрудный язык, а в интернете столько всего, учебники никакие не нужны и учителя, можно самостоятельно выучить.
4
36
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татьяна25 февраля 2018, 20:15
Зимой конечно трудно выделить симпатичных девушек из толпы идущих по нашему Арбату (Баумана). Очень безвкусно одеты все, это говорит о том, что люди живут бедно. Конечно можно модно одеться и в секон-хендах, но нужно иметь хороший вкус и тоже какие-то средства, с которыми очень туго. В основном студенты из районов. Обидно конечно, что так выглядим, но это так)))))))))))))
4
39
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горожанин25 февраля 2018, 20:22
Сантьяго Карлик однако, перегнул.Посмотрелся бы в зеркало.
9
5
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Давно живу25 февраля 2018, 20:24
В ответ на комментарий пользователя
если в приоритете изучение татарского языка и такой ажиотаж вокруг этого у националистов,коих полно в татарстане,английский надо больше в школах преподавать он во всём мире используется,а татарский только в татарстане.
И по поводу снега и льда ,бюджет пилят наши городские власти а по факту ни чего не делается толком,только на бумаге и пиар на телевиденье
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Да хоть в детском саду преподавай английский - всё равно никто его знать не будет. Не нужен он населению, который в лучшем случае раз в год ездит в Турцию
4
15
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гость25 февраля 2018, 20:26
Он прав! Казань - давно большая деревня! Очень много приехало из деревень, И правят здесь из деревни,которые хотят только думать о своих карманах и о своих детях! Им наплевать на других людей,стремятся к своим замыслам! Вспомнить крушение самолета.И Им наплевать,что раньше закончив школу житель Казани мог ответить на Русском,на Английском языке,а теперь НЕТ,Хотят себе подобных (д????????В)вырастить!!!!??????
5
38
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Горожанин25 февраля 2018, 20:31
В ответ на комментарий пользователя
Во многом согласен, но кроме девушек. Они у нас самые красивые!!! И длинноногие блондинки это не эталон красоты!
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Коротконогие брюнетки - эталон ?
4
15
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герцог25 февраля 2018, 20:46
ОН ВЫСКАЗАЛ СВОЁ МНЕНИЕ ПРИ ОСМОТРЕ ЛИШЬ НЕКОТОРОЙ ЧАСТИ
2
2
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Курбан25 февраля 2018, 20:46
Значит он мало что видел побывав в Казани, я лично видел Русских девушек и Татарских девушек красивых .
6
1
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Горожанин25 февраля 2018, 20:54
Аргентинец знатно разворошил курятник, бомбануло у пернатых не хило)). А если серьезно видимо самых кривых с "южки" привезли. Вот и не заценил.
3
11
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Горожанин25 февраля 2018, 20:56
Кароч этот латинос, подосланный казачок )
6
0
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Алекс25 февраля 2018, 21:04
В Аргентине и в Бразилии самые красивые женщины, климат такой, попы большие!
0
11
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Горожанин25 февраля 2018, 21:09
В ответ на комментарий пользователя
Кароч этот латинос, подосланный казачок )
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Ядрена моль с аргентинских лам? 8-| На мороз, на мороз ее!
0
0
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Злобный Аноним25 февраля 2018, 21:16
Юноша посмотрел на Ютьюбе фейковых приколов про Россию и решил приехать на Масленницу, покормить медведЕй с балалайками красной икрой с руки ... Чего-то пошло НЕ ТАК :-D
... Я правильно понял, что бедного замёрзшего мальчика по Казани водила всё та же Юля Шамсутдинова? Ну правда интересно, где Сантьяго Карлиси сумел побывать и что ему про увиденное рассказали. И где он увидел девушек, которые так ему не понравились. Надеюсь, это был не Вьетнамский рынок? :-D
1
8
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|YANICHAR|25 февраля 2018, 21:24
к России испокон из-за "бугра" справедливо относились с высока. в москве английский ? мусульман очень много,даже с пропиской , со средней Азии ,Кавказа ,симпатичные ,согласен, Желает общаться в стране пребывания элементарные знание языка и нет проблем ,На счет третьей столицы с подачи Метшина. Второй и третий -это ни какой т.е лузер . Добровольный и самодовольный лузер -это дигноз.
0
4
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Ирина25 февраля 2018, 21:39
Почему нас должно интересовать мнение обычного аргентинца? И почему эти иностранцы считают, что все здесь должны и обязаны знать английский. Ведь когда мы к ним приезжаем с нами никто на русском не разговаривает и ничего мы как то выкручиваемся. А тут все он расстерялся ... Пусть едет в Англию в Америку там на англицском разговаривают, а у нас в России в частности в Татарстане будь добр изучить русский и татарский язык. И будет теье аргентинец счастье. И нечего критиковать наших девченок они у нас самые красивые. Просто видимо вкусовые ориентиры искревились, ну конечно куда нам до Кончиты Вурс.
12
11
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Горожанин25 февраля 2018, 21:45
[***]
1
0
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уцуц25 февраля 2018, 22:35
зачем нужен татарский язык? - будто в деревне живем!
другое дело английский.
я против изучения татарского!, мертвый язык и бесполезный
5
7
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Горожанин25 февраля 2018, 23:09
Прав только насчет снега! Остальное гонево! У него в Аргентине бабы страшные что писец. Волосатые и кривые!
0
3
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Горожанин25 февраля 2018, 23:09
ванючаи девушки тута 8'-(
2
2
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Горожанин25 февраля 2018, 23:10
В ответ на комментарий пользователя
И что по ангицки не базарят,за то курлыкать здесь всех учат поголовно .
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заскринил для прокуратуры!
3
0
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Горожанин25 февраля 2018, 23:22
Со всем согласен. Особенно касаемо девушек - конечно прав, они абсолютно бездушные и невоспитанные у нас, высокомерные и глупые, это факт! Браво, зачет тебе аргентинец, пускай правду о себе послушают и на землю приземлятся.
2
4
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Горожанин25 февраля 2018, 23:24
Он просто искал внутреннюю красоту, а не внешнюю, и конечно не нашел. Пустые они у нас.)
1
4
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Горожанин25 февраля 2018, 23:25
Да правильно он все сказал,швабры вокруг
1
5
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Горожанин25 февраля 2018, 23:29
В ответ на комментарий пользователя
заскринил для прокуратуры!
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А у меня вот есть скрин,как тебе по губам водят.Что делать будем?
0
2
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Давно живу25 февраля 2018, 23:36
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зачем нужен татарский язык? - будто в деревне живем!
другое дело английский.
я против изучения татарского!, мертвый язык и бесполезный
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Так давайте и русский перестанем изучать, хватит нам и матерного)
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Давно живу25 февраля 2018, 23:37
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Прав только насчет снега! Остальное гонево! У него в Аргентине бабы страшные что писец. Волосатые и кривые!
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Прошу прощения, ты хоть куда-нибудь из своего Мухосранска выбирался?
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Йо26 февраля 2018, 00:17
на кой хрен его частное мнение выносить на всеобщее обсуждение? скучаю по казани и милым татарочкам)) солнышки
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Как вам идея, что компания Metro откроет в Татарстане 150 маленьких магазинов?

До окончания голосования осталось:
Хорошая идея. Постоянно хожу за покупками в MetroТорговых центров и так хватает. Лучше бы дороги отремонтировали
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