Аргентинец назвал казанских девушек «некрасивыми»

Туриста из Южной Америки разочаровала третья столица России

Аргентинец Сантьяго Карлиси давно мечтал отправиться в путешествие по России, и, когда выпал шанс, он посетил три главных города страны – Москву, Санкт-Петербург и Казань. Первые два города ему понравились, а вот столица Татарстана разочаровала. О впечатлениях туриста из Южной Америки сообщила «Вечерняя Казань».

Во-первых, аргентинцу не понравилось, что в Казани мало кто говорит по-английски. В Москве и Петербурге проблем с общением у него не возникало.

Во-вторых, в недоумение туриста привели горы снега и лед на центральных улицах.

- Я не видел такого в Москве - чтобы на центральной улице лежали горы снега. Для Казани это нормально? – спросил молодой человек.

В-третьих, Сантьяго отметил опасную манеру езды водителей красный автобусов, а также неудобную систему оплаты, при которой всегда нужно иметь с собой наличные.

Не оценил аргентинец и внешность жительниц Казани. Он признался, что ожидал увидеть здесь толпы длинноногих блондинок – такое впечатление у Сантьяго сложилось после просмотра фильмов о русских шпионках.

Но было и то, что туристу понравилось – это традиционная татарская выпечка.