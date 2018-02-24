Двое жителей Татарстана попали на крючок мошенников и потеряли сбережения

В Татарстане двоих местных жителей обманули мошенники. Полицейские возбудили по данным фактам уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В первом случае «жертва» мошенников дал объявление о продаже гаража. Продавцу на телефон позвонил покупатель и сообщил, что ему нравится предложение и он готов купить помещение. Но у покупателя была одна проблема – не было наличных денег, поэтому он предложил перевести требуемую сумму на карту.

Мошенник убедил потерпевшего набрать ряд цифр на устройстве самообслуживания в банке. Продавец послушно выполнил все указания, после чего с его счета было списано более 84 000 рублей.

Также на крючок мошенников попалась пенсионерка. Жительница Набережных Челнов хотела сдать квартиру, но в итоге неизвестный обманул ее на 19 000 рублей.

Сейчас полицейские выясняют все подробности двух инцидентов.