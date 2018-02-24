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Рустам Минниханов похвастался своим уловом на зимней рыбаке в соцсетях

Рустам Минниханов похвастался своим уловом на зимней рыбаке в соцсетях
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Фото: rusminnikhanov

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем профиле в Instagram фотографии с зимней рыбалки.

На двух фото глава республики показывает свой улов. На еще одной фотографии замечателен его сын Искандер.

Судя по снимкам, Рустам Минниханов ездил на рыбалку с бывшим депутатом Госдумы Ильдаром Берхеевым.


Фото: @rusminnikhanov


Фото: @rusminnikhanov


Фото: @rusminnikhanov


Фото: @rusminnikhanov

ProKazan.ru, 25.02.2018, 17:04
Тэги: Рустам Минниханов
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Комментарии

герцог25 февраля 2018, 17:23
Когда я накоплю денег на удочку я ,возможно, посещу эти места и напишу балладу о судьбе ерша.
8
19
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Горожанин25 февраля 2018, 17:26
Баллада.
Ёрш плавал,но теперь уж нет
Его сожрали на обед
8
18
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Горожанин25 февраля 2018, 17:31
Ну и что, мы должны радоваться его беззаботной жизни???
2
45
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Дмитрий25 февраля 2018, 17:32
Хвастаться надо ни уловом , а результатами в экономики , в промышленности , растущими доходами населения !! Но здесь полный провал !! Клоунада одним словом !!
Лучший комментарий
4
86
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Горожанин25 февраля 2018, 17:35
Ой ну надо же, чоли наша природа вас интересует ?
3
7
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Димас люблю пивас25 февраля 2018, 17:44
Миник молорик(!):-D отдыхает на всю катушку:-D а вечером по пивку поддаст:-D жизнь кайф:-D:-P:-)
8
21
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Горожанин25 февраля 2018, 17:44
Опять по щучьему велению и их хтотению ?
6
11
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Сэр!25 февраля 2018, 17:52
опять наверное разговаривали о том что бы вернуть в будущих выборах в госдуму берхеева
1
5
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Горожанина25 февраля 2018, 17:54
Эти фото уже были месяц назад. Одно и тоже, типа ему ничего народное не чуждо. Следующие праздники 8 марта скажут, что был на рыбалке и фотки будут эти же
3
11
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Горожанин25 февраля 2018, 17:54
В проказане корректор есть или нет? Столько ошибок с самого начала, хорошо автор сыночка лизнул про третью фотографию
2
8
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Рыбак рыбу не ест25 февраля 2018, 18:03
Наверно как в известном фильме там под водой был дайвер и насаживал ему окуня. Так как недавно общался с рыбаками на камском устье пока не клюет по крайней мере в эти выходные точно.
1
9
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Горожанин25 февраля 2018, 18:07
" На еще одной фотографии замечателен его сын Искандер."
что значит "замечателен" ?
0
11
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Дмитрий25 февраля 2018, 18:12
В ответ на комментарий пользователя
О экономисты подъехали, нус просветите нас.)
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Да что тебя просвещать ?? Ты что слеп и глух ?? Ни видишь в какой мы яме ??
0
12
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₽¥$25 февраля 2018, 18:22
других достижений, перед народом то НЕТ!!!
0
14
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Изя Шлангбаум25 февраля 2018, 18:32
А где он рыбу ловил?Там водолазы на крючек рыбу насаживали.
1
5
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кор25 февраля 2018, 18:32
На зимней рыбаке!
1
5
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Горожанин25 февраля 2018, 18:36
В ответ на комментарий пользователя Зульфира Рамазанова
дайте человеку спокойно отдохнуть в выходные!!!
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Это он своими фотками нам не дает отдыхать.
1
9
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Горожанин25 февраля 2018, 18:36
В ответ на комментарий пользователя
А где он рыбу ловил?Там водолазы на крючек рыбу насаживали.
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Старая шутка, как и ты.
2
2
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Мордвин Шепелявый25 февраля 2018, 18:50
"На еще одной фотографии замечателен его сын Искандер."
ишо как замечателен! :-D:-D:-D
Аффтар, пеши исчо! :-P
0
6
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Горожанин25 февраля 2018, 19:00
Вот чем ему ерши не угодили? Дома то наверное, осетринка стынет.
0
4
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Горожанин25 февраля 2018, 19:03
Сэлфанулся? МаладЭс:-D
0
6
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Горожанин25 февраля 2018, 19:19
В ответ на комментарий пользователя
" На еще одной фотографии замечателен его сын Искандер."
что значит "замечателен" ?
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Да ничего не значит. Автор пишет корявые фразы- вот что это значит.
0
2
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Давно живу25 февраля 2018, 19:26
"Но у белой скалы нет клева
Клев будет ,это я беру на себя
Клевать будет так,что клиент забудет обо всем на свете"
0
8
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Горожанин25 февраля 2018, 19:31
В ответ на комментарий пользователя
Вот чем ему ерши не угодили? Дома то наверное, осетринка стынет.
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какой ёрш? Это судак!
0
4
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Горожанин25 февраля 2018, 19:38
В ответ на комментарий пользователя
Хвастаться надо ни уловом , а результатами в экономики , в промышленности , растущими доходами населения !! Но здесь полный провал !! Клоунада одним словом !!
Развернуть
Хвастовство — синоним чванства и бахвальства, также является проявлением гордыни и противоположностью уверенности, самодостаточности и целостности.
0
8
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Ага25 февраля 2018, 19:39
В ответ на комментарий пользователя
"На еще одной фотографии замечателен его сын Искандер."
ишо как замечателен! :-D:-D:-D
Аффтар, пеши исчо! :-P
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Правильнее было бы написать "замеЩателен".
0
2
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Горожанини25 февраля 2018, 19:42
Рыбаки ловили рыбу...а город в снегу утопал...
0
8
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Горожанин25 февраля 2018, 20:47
В ответ на комментарий пользователя
какой ёрш? Это судак!
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На бершей похоже
0
3
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Алекс25 февраля 2018, 20:53
Врёт единорас путинский как обычно
0
1
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Горожанин25 февраля 2018, 21:01
В ответ на комментарий пользователя
На бершей похоже
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Волжский судак, или берш, или бёрш (лат. Sander volgensis) — вид лучепёрых рыб из семейства окуневых (Percidae). Размеры бёрша небольшие: он достигает длины 45 см и веса 1,2—2,9 кг. Внешне похож на судака, но в отличие от него не имеет клыков.
0
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Горожанин25 февраля 2018, 21:38
Приехал на печи как Емеля ?
0
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Горожанин25 февраля 2018, 21:50
Ма.ма......рустам...мухаметзянов икрам.
0
0
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Горожанин25 февраля 2018, 22:14
В ответ на комментарий пользователя
А где он рыбу ловил?Там водолазы на крючек рыбу насаживали.
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Написано: в соцсетях.
0
0
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Горожанин25 февраля 2018, 23:34
В ответ на комментарий пользователя
Да что тебя просвещать ?? Ты что слеп и глух ?? Ни видишь в какой мы яме ??
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ты сам себе такие условия создал,не скули теперь
1
0
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