Рустам Минниханов похвастался своим уловом на зимней рыбаке в соцсетях

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем профиле в Instagram фотографии с зимней рыбалки.

На двух фото глава республики показывает свой улов. На еще одной фотографии замечателен его сын Искандер.

Судя по снимкам, Рустам Минниханов ездил на рыбалку с бывшим депутатом Госдумы Ильдаром Берхеевым.



Фото: @rusminnikhanov



Фото: @rusminnikhanov



Фото: @rusminnikhanov



Фото: @rusminnikhanov