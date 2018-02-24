В Татарстане соседи спасли из горящего дома 78-летнюю старушку

В селе Шильнебаш Тукаевского района в доме 78-летней пенсионерки произошел пожар. Женщину спасли из огня соседи. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по РТ.

О пожаре в деревянном доме стало пожарным известно 24 февраля в 13:22. Огонь удалось локализовать в 13:58 и полностью ликвидировать в 14:38. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пенсионерка от госпитализации отказалась.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и использования печей.