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Итальянцы построят в Татарстане животноводческий комплекс за 800 миллионов рублей

Итальянцы построят в Татарстане животноводческий комплекс за 800 миллионов рублей
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Фото: архив ProKazan.ru

В 2018 году в селе Малая Елга Лаишевского района начнется строительство животноводческого комплекса за 800 миллионов рублей. Инвестировать в строительство намерены итальянские компании, сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.

Комплекс будет рассчитан на 6 000 голов крупного рогатого скота, и ему понадобится 60 тысяч тонн кормов в год. Сначала он будет образован на основе трёх хозяйств, но планируется, что можно будет увеличить их количество в процессе работы.

На месте строительства будущего комплекса уже побывали представители итальянской компании «Кремонини групп».

ProKazan.ru, 25.02.2018, 13:02
Тэги: Строительство
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Комментарии

Дмитрий25 февраля 2018, 13:08
Какой позор !! Сами мы конечно свой животноводчиский комплекс построить почему то ни хотим , или ни можем !!
Лучший комментарий
5
53
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин25 февраля 2018, 13:39
Поздравляю рашка докатилась до аграрного государства! !!!ура,горжусь раисссей !!! Пойду нажрусь боярой за свое величие! !!
14
9
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Горожанин25 февраля 2018, 13:40
А у нас в стране денег чтоли нет самим построить? Куда деваете то?
2
21
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Горожанин25 февраля 2018, 13:47
Непойму не как. Миник все отдал арабам. Туркам. Итальянцам. А нам выгода какая? Непойму. У нас нет умных людей. Или коровы не те? Обьясните пожалуйста.
3
25
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Горожанин25 февраля 2018, 13:57
В ответ на комментарий пользователя
А у нас в стране денег чтоли нет самим построить? Куда деваете то?
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Позорище!
2
15
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Горожанина25 февраля 2018, 14:00
А сами уже разучились строить,работать
3
13
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Горожанин25 февраля 2018, 14:01
В ответ на комментарий пользователя
Непойму не как. Миник все отдал арабам. Туркам. Итальянцам. А нам выгода какая? Непойму. У нас нет умных людей. Или коровы не те? Обьясните пожалуйста.
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Не та нынче власть, не народная и к тому же не патриоты они. Разбогатели за счёт народного, купили себе недвижимость за границей и занимаются... йнёй и преподносят это как бурную деятельность типа на ''пользу народу''.
2
23
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Горожанина25 февраля 2018, 14:01
А наши российские деньги где?
2
14
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Горожанин25 февраля 2018, 14:26
Сегодня позитивные новости. Победа хоккеистов, надпись.на яйце и макаронники построят нам коровник. :-D
1
13
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Горожанин25 февраля 2018, 14:47
В ответ на комментарий пользователя
Сегодня позитивные новости. Победа хоккеистов, надпись.на яйце и макаронники построят нам коровник. :-D
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Бабы только омрачили, из Челнов.
0
10
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ага25 февраля 2018, 15:04
В ответ на комментарий пользователя
Какой позор !! Сами мы конечно свой животноводчиский комплекс построить почему то ни хотим , или ни можем !!
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Выгоднее, судя по данным от жены Миника, спа-салон открыть для жен-любовниц приближенных.
0
7
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Горожанин25 февраля 2018, 15:35
То есть решили помочь итальянским строителям подзаработать на строительстве коровников. Типа наши российские не могут? Интересно, сколько отката заплатят итальянцы?
0
8
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Горожанин25 февраля 2018, 15:43
Россия уже и коровники разучилась строить.
0
9
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Горожанин25 февраля 2018, 16:27
B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/nikofrost
5
0
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герцог25 февраля 2018, 16:59
Вот там я и найду себе работу-если руководство фермы доверит мне процесс кормления.
0
1
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Горожанин25 февраля 2018, 17:39
В ответ на комментарий пользователя
Вот там я и найду себе работу-если руководство фермы доверит мне процесс кормления.
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А доить ты умеешь? Сейчас даже корову доить-одна автоматика с кибирнетикой везде нужно программировать уметь.Сейчас корову-то доить и то высшее надо иметь и белые тапочки одевать.
1
0
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Горожанин25 февраля 2018, 17:42
В ответ на комментарий пользователя
А доить ты умеешь? Сейчас даже корову доить-одна автоматика с кибирнетикой везде нужно программировать уметь.Сейчас корову-то доить и то высшее надо иметь и белые тапочки одевать.
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Не одевать,а надевать.Буть грамотен когда публикуешься в федеральной газете-на тебя вся страна смотрит.
1
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Горожанин25 февраля 2018, 17:49
Пастить это стадо будет в Боровом Матюшино и Орловке,бесплатное удобрение на улицах для садоводов и приусадебных участков котеджей.
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горожанин25 февраля 2018, 20:39
А кто нам построил ВАЗ, КАМАЗ, крупнейший в СССР нефтехим. комплекс в Томске, ТольяттиАзот ? Все итальянцы. Так что утрите сопли ,,горе -патриоты,,.За последние 18 лет мы даже сортиры разучились делать. Зато мы первые в мире кибер-бандиты, успели сделать хакерский налет 9.02. на Олимпиаду в Корее.
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Горов жанин25 февраля 2018, 20:56
В Советские времена бригада армян строили коровнеки.
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горожанин25 февраля 2018, 20:59
Армяне строили из коровьих лепешек.
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Горожанин25 февраля 2018, 22:07
В ответ на комментарий пользователя
Не одевать,а надевать.Буть грамотен когда публикуешься в федеральной газете-на тебя вся страна смотрит.
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БуТь грамотен- звучит как анекдот)))
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