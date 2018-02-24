Итальянцы построят в Татарстане животноводческий комплекс за 800 миллионов рублей

В 2018 году в селе Малая Елга Лаишевского района начнется строительство животноводческого комплекса за 800 миллионов рублей. Инвестировать в строительство намерены итальянские компании, сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.

Комплекс будет рассчитан на 6 000 голов крупного рогатого скота, и ему понадобится 60 тысяч тонн кормов в год. Сначала он будет образован на основе трёх хозяйств, но планируется, что можно будет увеличить их количество в процессе работы.

На месте строительства будущего комплекса уже побывали представители итальянской компании «Кремонини групп».