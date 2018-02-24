Минниханов подчеркнул важность создания аналогов казанского агропромпарка в районах РТ

Товарооборот агропромпарка в 2017 году составил 1,5 млрд рублей

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил актуальность создания в районах площадок, подобных агропромышленному парку «Казань». Об этом он заявил накануне на республиканском совещании в Доме Правительства.

На совещании об итогах работы агропромышленного парка «Казань» в 2017 году рассказал генеральный директор агропромпарка Олег Власов. По его словам, товарооборот агропромпарка в прошлом году составил 1,5 млрд рублей. Эта цифра растет последние несколько лет, например, в 2016 году товарооборот составил 1,35 млрд рублей, в 2015 – 1,1 млрд рублей.

Напомним, что агропромпарк открыт уже четыре года. На его площадке работает 281 резидент, и в нем создано более 1200 рабочих мест.

– Сегодня главное – чтобы агропромпарк оставался местом, где сельхозпроизводители могли самостоятельно реализовать свою продукцию. Важно, чтобы сам производитель, фермер имел доступ к покупателю, – сказал Рустам Минниханов.