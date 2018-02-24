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Минниханов подчеркнул важность создания аналогов казанского агропромпарка в районах РТ

Минниханов подчеркнул важность создания аналогов казанского агропромпарка в районах РТ
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Фото: архив ProKazan.ru
Товарооборот агропромпарка в 2017 году составил 1,5 млрд рублей

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил актуальность создания в районах площадок, подобных агропромышленному парку «Казань». Об этом он заявил накануне на республиканском совещании в Доме Правительства.

На совещании об итогах работы агропромышленного парка «Казань» в 2017 году рассказал генеральный директор агропромпарка Олег Власов. По его словам, товарооборот агропромпарка в прошлом году составил 1,5 млрд рублей. Эта цифра растет последние несколько лет, например, в 2016 году товарооборот составил 1,35 млрд рублей, в 2015 – 1,1 млрд рублей.  

Напомним, что агропромпарк открыт уже четыре года. На его площадке работает 281 резидент, и в нем создано более 1200 рабочих мест.

–  Сегодня главное – чтобы агропромпарк оставался местом, где сельхозпроизводители могли самостоятельно реализовать свою продукцию. Важно, чтобы сам производитель, фермер имел доступ к покупателю, – сказал Рустам Минниханов.

Виктория Абдуллина, 25.02.2018, 10:35
Тэги: Рустам Минниханов, Сельское хозяйство
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Комментарии

Горожанин25 февраля 2018, 10:50
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1
5
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₽¥$25 февраля 2018, 11:06
ни разу не был там.
4
5
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Горожанин25 февраля 2018, 11:11
А много ли там действительных производителей сельхозпродукции? Перекупы ведь одни!
Лучший комментарий
1
29
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Горожанин25 февраля 2018, 11:12
Всё это было при коммуняках. Развалили нынешние не поймёшь кто, теперь бурную деятельность типа созидатели. А развалили, для того, чтоб на себя оформить все стратегические блага природы
1
11
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Горожанин25 февраля 2018, 11:36
Цены в этом агропарке, пипец, высокие!
0
18
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Горожанин25 февраля 2018, 12:35
В ответ на комментарий пользователя
Цены в этом агропарке, пипец, высокие!
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В деревнях закупают,потом перепродают.Накрутка 50%
1
14
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Иван Добров25 февраля 2018, 13:38
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
6
0
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Горожанина25 февраля 2018, 13:52
До него трудно добраться /безлошадным/пенсионерам,да и цены кусаются.
0
13
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Горожанин25 февраля 2018, 14:01
В ответ на комментарий пользователя
А много ли там действительных производителей сельхозпродукции? Перекупы ведь одни!
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Походу перекуп минусанул! Обиделся чтоли? Раньше ведь за такую спекуляцию сажали с конфискацией имущества! А сейчас это бизнесом зовётся.
0
11
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Горожанин25 февраля 2018, 14:47
Аналог.
0
3
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ага25 февраля 2018, 15:02
"– Сегодня главное – чтобы агропромпарк оставался местом, где сельхозпроизводители могли самостоятельно реализовать свою продукцию. Важно, чтобы сам производитель, фермер имел доступ к покупателю, – сказал Рустам Минниханов."
Этого ни вчера, ни сегодня нет. Лупят цену за аренду. Производителей там минимальное количество. Зато, на цифрах "все замещательно!".
0
6
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Жбан25 февраля 2018, 15:55
Здравствуйте! Позвольте представиться, я - Жбан бессменный лидер банды бескомпромисных борцов с АНАЛЬНЫМ БЕСПРЕДЕЛОМ, сокращенно БесБАБ. Меня знает ваш соотечественник Мухамедзянов Икрам. Если вы не будете заниматься анальным беспределом все будет хорошо я у Вас в отпуске со своей бандой!
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Горожанин25 февраля 2018, 16:26
B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/nikofrost
3
0
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Горожанини25 февраля 2018, 19:47
Узаконили местную спекуляцию..... удащливые ребята....
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