В Уфе откроются бесплатные курсы по татарскому языку

С 28 февраля 2018 года в столице Башкирии откроются бесплатные курсы по изучению татарского языка для всех желающих. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар.

Занятия будут проходить один раз в неделю в Башкирском государственном педагогическом университете имени М. Акмуллы.

После прохождения курсов всем учащимся будет выдан сертификат с указанием уровня владения татарским языком.