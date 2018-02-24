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В Уфе откроются бесплатные курсы по татарскому языку

В Уфе откроются бесплатные курсы по татарскому языку
16+
Фото: архив ProKazan.ru

С 28 февраля 2018 года в столице Башкирии откроются бесплатные курсы по изучению татарского языка для всех желающих. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар.

Занятия будут проходить один раз в неделю в Башкирском государственном педагогическом университете имени М. Акмуллы.

После прохождения курсов всем учащимся будет выдан сертификат с указанием уровня владения татарским языком.

ProKazan.ru, 25.02.2018, 09:07

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Комментарии

Горожанин25 февраля 2018, 09:18
Чё свой язык надоел?
2
6
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Горожанин25 февраля 2018, 09:37
Открывайте в Татарстане.татарский языку учить надо дома господа татары .лежал в больнице.женчина татарка с акцентом а ребенок свой язык не знает . Мне стыдно за вас кто не учит детей на родной язык
5
2
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Горожанин25 февраля 2018, 09:38
А им это надо?! Что за идиотизм!
1
6
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Горожанин25 февраля 2018, 09:58
Что то, совсем уже с катушек слетели с языком. Каждый день -татарский язык,татарский язык,татарский язык.. Другие проблемы власти не хотели бы решить, например в социальном плане поднять уровень жизни на Елена в ''сильной стране, с сильным президентом '' с таким остервенением и рвением? А то 18 лет, воздух только сотрясают.
0
5
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Горожанин25 февраля 2018, 10:15
Сильная страна с сильным президентом это пока мечта. Сейчас нет ни того, ни другого. Отсталая страна с псевдо сильным президентом.
0
2
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Горожанин25 февраля 2018, 10:16
Как бы сильная страна, с как бы сильным презиком.
0
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***25 февраля 2018, 10:19
В ответ на комментарий пользователя
Как бы сильная страна, с как бы сильным презиком.
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..не рвётся?
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1
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Горожанин25 февраля 2018, 10:33
А за чей счёт, позвольте спросить?!
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Горожанин25 февраля 2018, 10:34
в школе 10 часов в неделю было и ничему научить не смогли, а тут один раз в неделю....
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