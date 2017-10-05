Большинство читателей ProKazan не довольны качеством уборки улиц

На прошлой неделе мы запустили опрос: «Довольны ли вы качеством уборки улиц?».

Так, в результате опроса 69 человек ответили, что не довольны ни уборкой дорог, ни уборкой дворов.

20 пользователей все-таки остались довольны уборкой дорог.

Еще 5 человек проголосовали за пункт «Доволен только уборкой дворов. Считаю, что дороги нужно чистить лучше».