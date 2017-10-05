Минниханов поздравил лыжника из Зеленодольска с «бронзой» на Олимпиаде-2018

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил лыжника из Зеленодольска Андрея Ларькова с очередной олимпийской медалью, передает пресс-служба главы республики.

- Это сложнейшая, «королевская» дистанция, и взойти на пьедестал почета – значит показать высочайшее техническое мастерство, умение точно рассчитывать силы, уникальное упорство, выносливость и волю к победе, - говорится в тексте телеграммы.

Напомним, Андрей Ларьков завоевал бронзовую медаль в лыжной гонке классическим стилем на 50 км на Олимпиаде в Пхенчхане. Еще один россиянин, Александр Большунов, выиграл «серебро» в этой дисциплине.