В Татарстане пожарные встали на лыжи и устроили флешмоб

Под Альметьевском пожарные встали на лыжи и устроили флешмоб в рамках Всероссийской акции «МЧС России – за здоровый образ жизни и безопасность людей!». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В акции приняли участие сотрудники 11 отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан и инспекторы Отдела надзорной деятельности.

На горнолыжный курорт «Ян» пожарные приехали с семьями. Они отправились на самую вершину склона. Там пожарные сделали несколько памятных фотографий и начали спуск с горы. Вместе с пожарными с горы съехал и «медведь»-сноубордист.