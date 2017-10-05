В Челнах продают один из самых дорогих домов

В Набережных Челнах выставлен на продажу двухэтажный коттедж площадью 550 кв м., который находится в поселке Чаллы Яр. Соответствующее объявление размещено на специализированном сайте.

Автор объявления пишет, что в доме есть бассейн, гараж, три спальни, три санузла, гардеробная. Отмечается, что коттедж находится на берегу Камы.

Кстати, это один самых дорогих домов, выставленных на продажу в автограде. Дом продают за 27 млн рублей.

К слову, самая дорогая квартира в новостройках Казани стоит 36,34 млн рублей, квартира находится в строящемся элитном доме на улице Щапова - рядом с Лядским садом. Ее площадь - 204,2 кв. м.