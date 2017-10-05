Стало известно, сколько денег получат спортсмены из Татарстана за медали Олимпиады

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому Татарстане спортсменам-победителям Олимпиады в Пхенчене выплатят вознаграждение от 1,7 до 4 миллиона рублей. Победители Олимпийских игр получат 4 миллиона рублей. Те, кто занял второе место, получат 2,5 миллиона рублей. Бронзовым призерам - 1,7 миллион рублей.

Также для спортсменов, которые покажут высокие результаты в международных и российских соревнованиях, утверждены размеры ежемесячных стипендий и доплат, а также премиальных за победы на крупных турнирах. Самые большие стипендии выплачиваются тем, кто завоевал золотые медали на Олимпиаде, Паралимпиаде и Сурдлимпиаде (спортивные соревнования людей с нарушениями слуха) - 90 тысяч в месяц.

Ежемесячные стипендии спортсменам и доплаты тренерам выплачиваются в течение одного календарного года.