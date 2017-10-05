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Стало известно, сколько денег получат спортсмены из Татарстана за медали Олимпиады

Стало известно, сколько денег получат спортсмены из Татарстана за медали Олимпиады
16+
Фото: Pixabay.com

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому Татарстане спортсменам-победителям Олимпиады в Пхенчене выплатят вознаграждение от 1,7 до 4 миллиона рублей. Победители Олимпийских игр получат 4 миллиона рублей. Те, кто занял второе место, получат 2,5 миллиона рублей. Бронзовым призерам - 1,7 миллион рублей.

Также для спортсменов, которые покажут высокие результаты в международных и российских соревнованиях, утверждены размеры ежемесячных стипендий и доплат, а также премиальных за победы на крупных турнирах. Самые большие стипендии выплачиваются тем, кто завоевал золотые медали на Олимпиаде, Паралимпиаде и Сурдлимпиаде (спортивные соревнования людей с нарушениями слуха) - 90 тысяч в месяц.

Ежемесячные стипендии спортсменам и доплаты тренерам выплачиваются в течение одного календарного года.

 

Женя Потехина, 23.02.2018, 17:26
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин23 февраля 2018, 18:04
нищеброды окааца :-D
0
12
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Горожанин23 февраля 2018, 18:11
Ну наконец-то, хоть спортсмены постепеееееееенно становятся людьми
6
1
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Горожанин23 февраля 2018, 18:15
Этим людям без страны и флага пусть выплачивает премию нейтральная страна! Меркантильные уроды, если бы было известно сразу, что ничего не дадут, никто бы не поехал, все бы бойкотировали эту позорную олимпиаду. За наш счет выплачивают такие огромные деньги предателям - это какой-то позор и стыд!!!
18
28
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Горожанин23 февраля 2018, 18:21
Из чьего кармана этих тунеядцев содержат?
5
22
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Горожанин23 февраля 2018, 18:22
В ответ на комментарий пользователя
Этим людям без страны и флага пусть выплачивает премию нейтральная страна! Меркантильные уроды, если бы было известно сразу, что ничего не дадут, никто бы не поехал, все бы бойкотировали эту позорную олимпиаду. За наш счет выплачивают такие огромные деньги предателям - это какой-то позор и стыд!!!
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Иди уж в ж....пу, нищеброд.
15
8
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Дмитрий23 февраля 2018, 18:23
В ответ на комментарий пользователя
Этим людям без страны и флага пусть выплачивает премию нейтральная страна! Меркантильные уроды, если бы было известно сразу, что ничего не дадут, никто бы не поехал, все бы бойкотировали эту позорную олимпиаду. За наш счет выплачивают такие огромные деньги предателям - это какой-то позор и стыд!!!
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Полностью согласен !! Омерзительные людишки эти спортцмены !! Им ни страна нужна , ни честь и достоинство страны отстаивать , а жажда славы и наживы !! Вот что ими движет !!
9
21
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бабка23 февраля 2018, 18:46
Раньше все эти чемпионаты, олимпиады были среди любителей, и даже комментаторы по ТВ называли профессию спортсмена, а сейчас , по крайней мере, в нашей стране они стали профессионалами, которые выступают ЗА ДЕНЬГИ! Так чем же тут гордится? Так же тогда нужно гордиться теми, кто зарабатывает большие деньги в любой профессии , например врачами или военными или строителями ит.д. - от них хоть пользы людям есть. А какая польза народу от спортсменов, да ещё накаченых допингом?
Лучший комментарий
3
26
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Горожанин23 февраля 2018, 18:47
В ответ на комментарий пользователя
Иди уж в ж....пу, нищеброд.
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А ты придурок, накаченный зомбоящиком
1
15
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Горожанин23 февраля 2018, 19:10
За то что выступали в мышиной форме, без флага, без родины? Наши деды на рейхстаг флаг не для этого водрузили
5
15
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Горожанин23 февраля 2018, 19:26
В ответ на комментарий пользователя
За то что выступали в мышиной форме, без флага, без родины? Наши деды на рейхстаг флаг не для этого водрузили
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в мышиной форме? Какая-такая "мышиная форма"? 8-*
4
5
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Горожанин23 февраля 2018, 19:37
В ответ на комментарий пользователя
Иди уж в ж....пу, нищеброд.
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А ты из бюджета тыришь и гордишься?
1
7
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Горожанин23 февраля 2018, 19:37
В ответ на комментарий пользователя
Раньше все эти чемпионаты, олимпиады были среди любителей, и даже комментаторы по ТВ называли профессию спортсмена, а сейчас , по крайней мере, в нашей стране они стали профессионалами, которые выступают ЗА ДЕНЬГИ! Так чем же тут гордится? Так же тогда нужно гордиться теми, кто зарабатывает большие деньги в любой профессии , например врачами или военными или строителями ит.д. - от них хоть пользы людям есть. А какая польза народу от спортсменов, да ещё накаченых допингом?
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Никогда на ОИ любители не выступали от совка. Такие же любители, как и хоккеисты, футболисиы, ага
3
3
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Горожанин23 февраля 2018, 19:38
В ответ на комментарий пользователя
в мышиной форме? Какая-такая "мышиная форма"? 8-*
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Усики и анальная пробка 8-*
1
2
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₽¥$23 февраля 2018, 19:43
не сможете завоевать золото! поедете его добывать!!!
1
4
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Горожанин23 февраля 2018, 19:44
В ответ на комментарий пользователя
Этим людям без страны и флага пусть выплачивает премию нейтральная страна! Меркантильные уроды, если бы было известно сразу, что ничего не дадут, никто бы не поехал, все бы бойкотировали эту позорную олимпиаду. За наш счет выплачивают такие огромные деньги предателям - это какой-то позор и стыд!!!
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в совсем больные?????и зомбированные??? почему люди, которые посвятили всю жизнь спорту должны страдать из-за политических препираний??? к следующей олимпиаде многие из них могут уже быть и не в той форме и возрасте
8
4
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Горожанин23 февраля 2018, 19:52
В ответ на комментарий пользователя
А ты придурок, накаченный зомбоящиком
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Иди соси, пи..ор.
8
2
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Горожанин23 февраля 2018, 19:53
В ответ на комментарий пользователя
А ты из бюджета тыришь и гордишься?
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Если у тебя, ушлепок, мозгов нет, кто же виноват?
5
2
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Виктор23 февраля 2018, 20:10
Ну да великое дело. А пожарные 13000 в месяц зарабатывают.
2
8
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Димас люблю пивас23 февраля 2018, 20:12
В ответ на комментарий пользователя
Этим людям без страны и флага пусть выплачивает премию нейтральная страна! Меркантильные уроды, если бы было известно сразу, что ничего не дадут, никто бы не поехал, все бы бойкотировали эту позорную олимпиаду. За наш счет выплачивают такие огромные деньги предателям - это какой-то позор и стыд!!!
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Правильно написано!:-D эти спортсмены продажные геи:-D
2
8
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Горожанин23 февраля 2018, 20:19
Легко быть ,,патриотом,, сидя на обоссаном диване и тарабаня по клавишам. Спорт это спорт и не место тут для политических авантюристов и выжиг ( как говорил Маяковский ).
6
4
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Горожанин23 февраля 2018, 20:26
В ответ на комментарий пользователя
в совсем больные?????и зомбированные??? почему люди, которые посвятили всю жизнь спорту должны страдать из-за политических препираний??? к следующей олимпиаде многие из них могут уже быть и не в той форме и возрасте
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Они думали победителей не судят, оказалось что еще как судят и чемпионства лишают. Думали что в борьбе за чемпионство все средства хороши, однако оказалось что это тоже ошибка. Плевать что они там посвятили, гордость надо иметь и чувство достоинства за себя и за страну. Мне не жалко было бы призовые для победителей альтернативной олимпиады, тех кто отказался бы ехать на этот отвратительный, так называемый, праздник спорта!
1
5
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Горожанин23 февраля 2018, 20:26
В биатлоне мы взяли 84 место, из 87 участников. А главный тренер по биатлону получает з/п 400 000 евро в год ( он наш, россиянин ).
3
5
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Горожанин23 февраля 2018, 20:28
В ответ на комментарий пользователя
Легко быть ,,патриотом,, сидя на обоссаном диване и тарабаня по клавишам. Спорт это спорт и не место тут для политических авантюристов и выжиг ( как говорил Маяковский ).
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Спортсмены поехавшие на ОИ в жажде наживы. - самые обычные шлюхи, забывшие где их дом и родина! Тьфу!
1
5
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Горожанин23 февраля 2018, 20:31
В ответ на комментарий пользователя
В биатлоне мы взяли 84 место, из 87 участников. А главный тренер по биатлону получает з/п 400 000 евро в год ( он наш, россиянин ).
Развернуть
О чем и речь - это паразиты, никчёмные кровососы, спонсируемые из бюджета. А то занял место - молодец лично, продул - у нас все виноваты. Как отвечать - в кусты
0
3
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Горожанин23 февраля 2018, 20:34
Смешнее всего выглядел Виктор Ан, который в надежде на бабосы принял российское гражданство, и не приглашенный на ОИ. Думал перехитрил весь мир, но жизнь расставила по своим местам
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Веселый Гук23 февраля 2018, 20:49
А я бы бесплатно выступал за честь России!
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Горожанин23 февраля 2018, 20:50
О, сколько тут экспертов обосанных диванных войск!!!
5
2
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Местнный23 февраля 2018, 21:33
В ответ на комментарий пользователя
Смешнее всего выглядел Виктор Ан, который в надежде на бабосы принял российское гражданство, и не приглашенный на ОИ. Думал перехитрил весь мир, но жизнь расставила по своим местам
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Насчёт Виктора Ана ты не прав. Его спортивные чиновники Кореи посчитали старым и не включили в состав сборной своей страны. Только тогда он, чувствуя что его рано списали в запас, принял предложение выступать за Россию. И стал олимпийским чемпионом. К тому же, я уверен, он стал примером для наших конькобежцев, и многие равнялись на него. И только политика не дала ему достойно выступить на родине. МОК, как мне кажется, просто сделал реверанс корейским чиновникам, не допустив без объяснения причин Ана к Олимпийским играм, - а вдруг кореец заработает медаль для другой страны, тем более для Росии.
0
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Горожанин23 февраля 2018, 21:59
За проигрышь - надо в концлагелря, как при Сталине было, а не как проституткам платить
0
1
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Горожаним23 февраля 2018, 22:03
Сочувствую ребятам работающим впожарными нищенская зарплата за очень опасную. Работу
0
1
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Горожанин23 февраля 2018, 22:21
В ответ на комментарий пользователя
в совсем больные?????и зомбированные??? почему люди, которые посвятили всю жизнь спорту должны страдать из-за политических препираний??? к следующей олимпиаде многие из них могут уже быть и не в той форме и возрасте
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Ага, за наш счет "посвятили"
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Горожанин23 февраля 2018, 22:22
В ответ на комментарий пользователя
Иди соси, пи..ор.
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Пиор папа твой
0
0
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Горожанин23 февраля 2018, 22:22
В ответ на комментарий пользователя
Если у тебя, ушлепок, мозгов нет, кто же виноват?
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У тебя в башке вообще кал, и чо?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин23 февраля 2018, 22:23
В ответ на комментарий пользователя
В биатлоне мы взяли 84 место, из 87 участников. А главный тренер по биатлону получает з/п 400 000 евро в год ( он наш, россиянин ).
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Немец главный, балбес
0
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