Экс-тренер «Рубина» Хави Грасия: «Каждое утро проверяю температуру в Казани и радуюсь»

Экс-тренер казанского "Рубина" Хавьер Грасия в интервью спортивному изданию Express рассказал, что каждое утро радуется тому, что в Англии (куда он переехал) не так холодно, как в Казани.

- Люди говорили мне, что в Англии будет холодно и дождливо, - улыбается Грасия. - Но каждое утро, когда я встаю, я смотрю на температуру в Казани на телефоне, а потом радуюсь, что я здесь.

Напомним, 27 мая 2016 года Хавьер Грасия подписал четырехлетний контракт с казанским «Рубином», по которому должен был получать 2,5 млн. евро в год. Казанцы также оплатили «Малаге» неустойку в 1,2 млн евро. 8 июня 2017 контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. 21 января 2018 года Грасия стал главным тренером аглийского «Уотфорда».