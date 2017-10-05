Наверх
Алина Загитова завоевала "золото" Олимпиады-2018 в фигурном катании
11:19, сегодня88
Стало известно, сколько денег получат спортсмены из Татарстана за медали Олимпиады
17:26, сегодня34
Отец фигуристки Алины Загитовой поблагодарил гендиректора «Татнефти» за поддержку
16:52, сегодня20
Экс-тренер «Рубина» Хави Грасия: «Каждое утро проверяю температуру в Казани и радуюсь»
16:20, сегодня13
Подборка ProKazan.ru: что подарить и куда сходить на 23 февраля
«Поедем спасать человека даже за 100 километров». Казанцы брендируют вежливость на дорогах
14:42, сегодня15
Борьба с ИГ и экстремистами: в Зеленодольске заложен малый ракетный корабль «Наро-Фоминск»
13:55, сегодня13
На Жилплощадке автобус 89 маршрута протаранил автобус, стоящий на остановке
13:36, сегодня9
Еще умнее: 4 совета, как прокачать свой смартфон
Незрячая Олеся из Казани попросила Путина помочь попасть в детский "Голос" и... попала
09:29, сегодня27
Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с 23 февраля
08:59, сегодня16
Военнослужащий из Казани о женщинах на службе и подарках на 23 февраля
08:24, сегодня27
Праздничная афиша в ТЦ «Порт»
Сегодня в Казани туман и 13 градусов мороза
06:37, сегодня8
В Казани восстановили на работе учительницу, уволенную после конфликта из-за татарского
17:50, 22.02.201870
Популярный блогер Илья Варламов предложил законсервировать Набережные Челны
17:27, 22.02.201852
Сколько заработали казанцы, которые вложились в недвижимость в 2016
Кредиторам обанкротившегося «Спурт банка» выплатят более 12 млрд рублей
16:54, 22.02.20185
В Татарстане скончался 4-месячный мальчик
16:37, 22.02.20187
Сбежавшего из Раифского спецучилища подростка поймали в Саратове
16:01, 22.02.20184
Эксперты рассказали, почему нам так сложно учить английский
Парень из Казани "потерял" iPhone, когда его обнял москвич с глазами разного цвета
15:59, 22.02.201826
Средний чек клиентов ВТБ накануне гендерных праздников ежегодно увеличивается на 10%
15:57, 22.02.20186
В центре Казани вновь произошло ДТП с Hummer
15:39, 22.02.201819
Инновационная технология лазерной коррекции зрения SMILE теперь в Казани
IKEA хочет открыть в Казани новый кинотеатр
15:20, 22.02.201817
В Казани мужчина поджег квартиру с подругой, увидев у нее использованные презервативы
15:19, 22.02.201842
В 2017 году клиенты ВТБ получили 6 млрд бонусов программы «Коллекция»
14:50, 22.02.20184
В Татарстане мертвых супругов обнаружили сидящими в бане
14:45, 22.02.201819
В Татарстане похолодает до 30 градусов мороза
14:19, 22.02.201815
Жители «Салават Купере» о мусоросжигательном заводе: «Мы больше не верим чиновникам»
13:45, 22.02.201872
В Казани неизвестные взломали и обворовали гардеробную спортзала КФУ
13:15, 22.02.201811
Глава ЦИК Татарстана прокомментировал инцидент с продажей мандата
12:59, 22.02.201823
Председатель Верховного суда РТ: число осужденных по коррупционным статьям снизилось вдвое
12:42, 22.02.201827
Российским военным выдали спецтелефоны дороже, чем iPhone X
12:18, 22.02.201847
15 тысяч рублей за 15 ударов: Житель Альметьевска отсудил компенсацию за пытки в полиции 
11:47, 22.02.201812
Правозащитники обратились к Путину, потребовав прекратить дело на противницу татарского
11:34, 22.02.201857
В бадминтон играют все, а побеждают датчане. В Казани завершился командный ЧЕ
11:28, 22.02.20182
В Казани обстреляли входную дверь колледжа
11:20, 22.02.20186
ВТБ перевел 14 000 своих сотрудников на виртуальные рабочие места
11:18, 22.02.20187
В Татарстане арестовали шубы на 15 млн рублей
11:06, 22.02.20186
Власти РТ выделили 135 млн рублей школе, где татарский язык является обязательным
10:29, 22.02.201835
Сергей Доренко о задержании экс-помощницы Фишман в Лондоне: Она не знала правильных слов!
10:21, 22.02.201828
В Казани девушка голодает из-за преступления, которого она не совершала?
09:56, 22.02.201875
В Челнах на двери квартиры нашли самодельную взрывчатку
09:53, 22.02.20186
Татарстану передадут до 6% акций «Камаза»
09:52, 22.02.20184
В Казани на Баумана установили баннер с обратным отсчетом до президентских выборов
08:54, 22.02.201847
СМИ: россиянам с детьми могут разрешить разводиться через ЗАГСы
08:35, 22.02.20184
Жительница Татарстана выиграла в лотерее квартиру за 2 млн рублей
08:06, 22.02.201815
Сегодня в Казани ожидается -10 градусов
06:18, 22.02.20181
Между Татарстаном и Алтайским краем откроется прямой авиарейс
18:49, 21.02.201818
В Казани на Жилплощадке появится бассейн
18:16, 21.02.201846
В Казани отпустили на свободу сына председателя Вахитовского районного суда
17:45, 21.02.201855
Директор уволен: прокуратура РТ завершила проверку в школе, где массово отравились дети
17:22, 21.02.201818
ВТБ Регистратор и АО «СТАТУС» обеспечили максимальную доступность своих услуг в России
16:51, 21.02.20181
Глава Сабинского района РТ призвал верующих женщин пропагандировать рождаемость
16:51, 21.02.201879
В Татарстане в деревне нашли мертвым недоношенного младенца
16:51, 21.02.201813
«С криком "убью тебя" начал душить»: подробности нападения отца на 2-летнего сына в Челнах
16:24, 21.02.201820
В Казани будут судить мужчину, подозреваемого в надругательстве над девочкой на Побежимова
16:11, 21.02.201824
В Казани женщина на Land Rover на «зебре» сбила 12-летнего школьника
15:55, 21.02.201826
ГИБДД вновь проведет в Казани операцию "Тоннель"
15:36, 21.02.201819
Завтра в Казани ожидается до 10 градусов мороза
15:17, 21.02.20181
На этих выходных в фитнес-клубе Olymp пройдет день открытых дверей
14:58, 21.02.20184
В Казани на берегу Ноксы пытались спрятать незаконную свалку за забором
14:57, 21.02.201811
В Казани задержали сына председателя Вахитовского районного суда
14:54, 21.02.201858
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с 23 февраля

Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с 23 февраля
16+
Портал ProKazan.ru публикует поздравление президента

Уважаемые татарстанцы!

Сердечно поздравляю с общенародным праздником – Днем защитника Отечества, отражающим особую роль армии в истории и сегодняшнем дне нашей страны.

Российским Вооруженным Силам много веков. Нынешние воины являются достойными преемниками доблести и славы легендарных богатырей и дружин Александра Невского, полков Петра Великого и гениального Суворова, солдат 1812 года.

И все же среди многих дат воинской славы особое место занимает день 23 февраля, когда 100 лет тому назад была создана Рабоче-крестьянская Красная Армия. Будучи плоть от плоти народной, она продолжила и преумножила многие славные традиции наших Вооруженных Сил.

В современной России День защитника Отечества приобретает более широкий смысл. Новые виды вооруженной борьбы, перевооружение армии, введение военной службы по контракту стремительно меняют облик военнослужащих, содержание их боевой подготовки.

В Татарстане всегда уделялось большое внимание повышению престижа военной службы, подготовке молодежи к выполнению воинского долга, развитию шефских связей с частями и гарнизонами. Эти и другие направления военно-патриотической работы находятся в зоне постоянного внимания государства и гражданского общества. Трудно переоценить вклад в эту работу наших ветеранов.

Мы по праву гордимся, что именно в Казани находятся высшее  танковое командное Краснознаменное училище и суворовское военное училище, которые воспитали многие тысячи верных сынов Отечества.
В последнее время благодаря решениям Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России В.В. Путина многое делается для развития оборонного комплекса нашей республики. Произведенные на татарстанских предприятиях стратегические бомбардировщики, боевые вертолеты и катера, автомобильная техника, другие образцы новейшего вооружения способствуют дальнейшему укреплению обороноспособности России, являются нашим эффективным ответом на все внешние угрозы и вызовы.

От души поздравляю уважаемых ветеранов, наших доблестных воинов, всех вас, дорогие татарстанцы, с Днем защитника Отечества и желаю крепости духа, уверенности в собственных силах, доброго здоровья и благополучия.

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов".

Женя Потехина, 23.02.2018, 08:59
Тэги: Рустам Минниханов
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

алкоголик Андрейка23 февраля 2018, 11:24
Женечка Потехина сегодня заступила на "боевое дежурство"? ;-)
Самолично статьи пишет. Больше некому.
0
8
Согласны с автором?
Ол23 февраля 2018, 12:29
Спасибо за поздравления
7
3
Согласны с автором?
Горожанин23 февраля 2018, 14:04
В ответ на комментарий пользователя
Женечка Потехина сегодня заступила на "боевое дежурство"? ;-)
Самолично статьи пишет. Больше некому.
Развернуть
Да.и как Дане Борисовой дать награду за патриотическое воспитание. Лишь бы, не '!закончила'' как Борисова.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин23 февраля 2018, 14:09
С днем Российской Армии. Так он должен называться после ,,День Советской Армии,, Наши неудачники - правители не могут создать ничего нового, вот и занимаются извращенным переименованием прошлых понятных вещей. Ломать - не строить, ума не надо.
0
6
Согласны с автором?
Горожанин23 февраля 2018, 14:34
Я как отмечал день Советской Армии, так и отмечаю. Присягу я давал другой стране, и катись оно все...
Лучший комментарий
0
10
Согласны с автором?
Кого поздравить с 23 февраля?23 февраля 2018, 15:26
Кого поздравить с 23 февраля?))
Мальчики, пишите - http://18pop.ru (ник lili99)
Я Катя кстати, если что)) Мне 19!
Чмоки-чмоки, жду! ;))
5
1
Согласны с автором?
Горожанин23 февраля 2018, 16:25
В ответ на комментарий пользователя
Я как отмечал день Советской Армии, так и отмечаю. Присягу я давал другой стране, и катись оно все...
Развернуть
+10000 !!! Именно так: День советской армии и военно-морского флота! :-D Я тоже присягу давал один раз и присягал стране, которой уже нет.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин23 февраля 2018, 16:47
день красной советской российской полицейской армии
3
2
Согласны с автором?
Горожанин23 февраля 2018, 16:47
мололец отщитался
0
4
Согласны с автором?
Горожанин23 февраля 2018, 17:10
Из дубая наверное поздравил
0
4
Согласны с автором?
алкоголик Андрейка23 февраля 2018, 17:30
В ответ на комментарий пользователя
+10000 !!! Именно так: День советской армии и военно-морского флота! :-D Я тоже присягу давал один раз и присягал стране, которой уже нет.
Развернуть
имянно! имянно! А Внутренние Войска никогда Армией и не считались! Военнослужащие МВД, но не Армии.
А то тут новости публикуют, какой-то вв-шник, Пороховой завод охраняющий, в честь 23 февраля дает интервью. Так это не его праздник!
0
5
Согласны с автором?
пенсионер23 февраля 2018, 17:39
В ответ на комментарий пользователя
Кого поздравить с 23 февраля?))
Мальчики, пишите - http://18pop.ru (ник lili99)
Я Катя кстати, если что)) Мне 19!
Чмоки-чмоки, жду! ;))
Развернуть
Поздравишь мальчика за которому за 60 ?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин23 февраля 2018, 17:53
В ответ на комментарий пользователя
Из дубая наверное поздравил
Развернуть
Он сам и не служил
0
5
Согласны с автором?
Горожанин23 февраля 2018, 20:04
В ответ на комментарий пользователя
Он сам и не служил
Развернуть
А так же всех( когда-то наших) в Лондоне, Франции, Швейцарии.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин23 февраля 2018, 21:49
В очко свои поздравления засунь
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Довольны ли вы качеством уборки улиц?

До окончания голосования осталось:
Доволен только уборкой дорог, во дворах остаются залежи снегаДоволен только уборкой дворов. Считаю, что дороги можно чистить лучшеНе доволен ни тем, ни другим
Голосов: 19
Голосовать
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 68
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru