Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с 23 февраля

Портал ProKazan.ru публикует поздравление президента

Уважаемые татарстанцы!



Сердечно поздравляю с общенародным праздником – Днем защитника Отечества, отражающим особую роль армии в истории и сегодняшнем дне нашей страны.



Российским Вооруженным Силам много веков. Нынешние воины являются достойными преемниками доблести и славы легендарных богатырей и дружин Александра Невского, полков Петра Великого и гениального Суворова, солдат 1812 года.



И все же среди многих дат воинской славы особое место занимает день 23 февраля, когда 100 лет тому назад была создана Рабоче-крестьянская Красная Армия. Будучи плоть от плоти народной, она продолжила и преумножила многие славные традиции наших Вооруженных Сил.



В современной России День защитника Отечества приобретает более широкий смысл. Новые виды вооруженной борьбы, перевооружение армии, введение военной службы по контракту стремительно меняют облик военнослужащих, содержание их боевой подготовки.



В Татарстане всегда уделялось большое внимание повышению престижа военной службы, подготовке молодежи к выполнению воинского долга, развитию шефских связей с частями и гарнизонами. Эти и другие направления военно-патриотической работы находятся в зоне постоянного внимания государства и гражданского общества. Трудно переоценить вклад в эту работу наших ветеранов.



Мы по праву гордимся, что именно в Казани находятся высшее танковое командное Краснознаменное училище и суворовское военное училище, которые воспитали многие тысячи верных сынов Отечества.

В последнее время благодаря решениям Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России В.В. Путина многое делается для развития оборонного комплекса нашей республики. Произведенные на татарстанских предприятиях стратегические бомбардировщики, боевые вертолеты и катера, автомобильная техника, другие образцы новейшего вооружения способствуют дальнейшему укреплению обороноспособности России, являются нашим эффективным ответом на все внешние угрозы и вызовы.



От души поздравляю уважаемых ветеранов, наших доблестных воинов, всех вас, дорогие татарстанцы, с Днем защитника Отечества и желаю крепости духа, уверенности в собственных силах, доброго здоровья и благополучия.



Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов".