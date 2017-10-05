Военнослужащий из Казани о женщинах на службе и подарках на 23 февраля

Накануне Дня защитника отечества корреспондент ProKazan.ru пообщался со старшим сержантом Ярославом Гузановым

34-летний Ярослав Гузанов проходит службу по контракту в воинской части Росгвардии. Он один из тех, кто охраняет Казанский пороховой завод.

Накануне Дня защитника отечества мы пообщался со старшим сержантом о службе, семье и женщинах, которые несут службу наравне с мужчинами.

О распорядке дня

- Я живу в Зеленодольске, а служу в Казани - в воинской части Росгвардии, которая занимается охраной порохового завода. Обычный распорядок дня: приехал на работу, прошел осмотр у врача и психолога, ознакомился с обстановкой на заводе, получил оружие и заступил на пост.

О нарушителях

- Фотографировать завод и даже его ворота - запрещено, но туристы пытаются сделать фото на память. Бывали случаи, когда пролезали через ограждения - обычно на это идут в состоянии опьянения. А еще пытаются снять территорию завода с беспилотника. Все эти нарушения пресекаются нами.

О женщинах-военных

В нашей воинской части служат и женщины, причем наравне с мужчинами - также выезжают по тревоге в бронежилетах, который весит под 10 килограммов. Они нас поздравляют с 23 февраля, мы их, кстати, тоже. Почему бы и нет, ведь они тоже несут службу. Но и про 8 марта не забываем.

О детях

- Я в одиночку воспитываю двоих сыновей - будущих защитников Родины. Старшему Богдану 10 лет, младшему Родомиру - 7. Сейчас, наверное, открытки на 23 февраля готовят - рисуют танки, самолеты, папу с автоматом.

О службе в Росгвардии

- Работа нравится. Об опасностях не думаю. Да и служба дает много преимуществ. Например, не нужно ломать голову над тем, что одеть - формой обеспечивают. А если серьезно, то главный плюс - льготная ипотека для приобретения жилья, так как все расходы оплачивает государство. В этом году планирую переехать с семьей в свой собственный дом.