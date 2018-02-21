Популярный блогер Илья Варламов предложил законсервировать Набережные Челны

Популчрный блогер Илья Варламов предложил свои идеи по развитию Набережных Челнов, в первую очередь, город необходимо законсервировать. Об этом он написал в своем блоге по итогам визита в город.

Челны, по мнению Ильи Варламова, являются одним большим спальным микрорайоном, при этом в городе "нечего делать".

- Примеров удачного использования цвета как главного выразительного приёма в архитектуре крайне мало. Если такое и делают, то в зданиях, с которыми вы не контактируете каждый день. Например, можно сделать ярким стадион или какое-то строение в промзоне, - отметил блогер.

При этом он сравнил Челны с Дубаем из-за широких проспектов, по его словам, Челны – один из немногих городов России, который сделан для автомобилей.

- Тут, как нигде в России, без машины ты чувствуешь свою ущербность и неполноценность, - написал Варламов.



Что делать? А ничего. Я бы обнёс город забором, запретил бы любые изменения и поддерживал бы его в первозданном виде. Получился бы отличный музей. Есть ведь практика сохранения исторических городов? А чем вам Челны не исторический город? - написал в заключение блогер.

Ранее Варламов раскритиковал Казань за уничтожение исторического центра, по его словам, столица Татарстана - это "самый яркий в России пример безалаберного отношения к исторической застройке". Илья Варламов сравнил отношение властей четырех российских городов (Москвы, Уфы, Самары и Казани) к исторической среде с бомбардировкой Дрездена и Варшавы во время Второй мировой войны.