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Популярный блогер Илья Варламов предложил законсервировать Набережные Челны

Популярный блогер Илья Варламов предложил законсервировать Набережные Челны
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Фото: wikimedia.org

Популчрный блогер Илья Варламов предложил свои идеи по развитию Набережных Челнов, в первую очередь, город необходимо законсервировать. Об этом он написал в своем блоге по итогам визита в город.

Челны, по мнению Ильи Варламова, являются одним большим спальным микрорайоном, при этом в городе "нечего делать". 

- Примеров удачного использования цвета как главного выразительного приёма в архитектуре крайне мало. Если такое и делают, то в зданиях, с которыми вы не контактируете каждый день. Например, можно сделать ярким стадион или какое-то строение в промзоне, - отметил блогер.

При этом он сравнил Челны с Дубаем из-за широких проспектов, по его словам, Челны – один из немногих городов России, который сделан для автомобилей.

- Тут, как нигде в России, без машины ты чувствуешь свою ущербность и неполноценность, - написал Варламов.

Что делать? А ничего. Я бы обнёс город забором, запретил бы любые изменения и поддерживал бы его в первозданном виде. Получился бы отличный музей. Есть ведь практика сохранения исторических городов? А чем вам Челны не исторический город? - написал в заключение блогер.

Ранее  Варламов раскритиковал Казань за уничтожение исторического центра, по его словам, столица Татарстана - это "самый яркий в России пример безалаберного отношения к исторической застройке". Илья Варламов сравнил отношение властей четырех российских городов (Москвы, Уфы, Самары и Казани) к исторической среде с бомбардировкой Дрездена и Варшавы во время Второй мировой войны.

N. Vildanov, 22.02.2018, 17:27
Тэги: Интернет
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Комментарии

Горожанин22 февраля 2018, 17:43
Это что за лохматое чмо???
Лучший комментарий
17
41
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Весёлая Зоофилка22 февраля 2018, 17:47
"Тушенка свиная Варламов" ГОСТ ... Алаверды от Челны-Мясо, уж эти ЗАКОНСЕРВИРУЮТ :-D
4
14
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Горожанин22 февраля 2018, 17:56
В ответ на комментарий пользователя
Это что за лохматое чмо???
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Ты каждое утро, посмотревшись в зеркало, задаешь один и тот же вопрос. Не надоело?
18
9
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Горожанин22 февраля 2018, 18:08
В ответ на комментарий пользователя
Ты каждое утро, посмотревшись в зеркало, задаешь один и тот же вопрос. Не надоело?
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похоже этот комент то самое лохматое чмо написало)))))
6
21
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!22 февраля 2018, 18:11
В ответ на комментарий пользователя
похоже этот комент то самое лохматое чмо написало)))))
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Заткнитесь два чмошника
4
7
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Горожанин22 февраля 2018, 18:21
:-D
0
0
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Горожанин22 февраля 2018, 18:22
Ну и рожа у этого блогера...
5
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Горожанин22 февраля 2018, 18:41
[***]
0
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Clara Lamax22 февраля 2018, 18:43
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мифуна22 февраля 2018, 18:58
так....... про лохматое чмо уже писали- не буду, но почему так а? вы рожт этих родченко, гозманов, сытиных видели? Бог щельму метит однозначно
2
5
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Евгений22 февраля 2018, 19:05
Ну что за мурло кудрявое!Кто его мнение вообще спрашивал???Кто он вообще такой???Утырок сраный!!!Пускай в Москве своей живет и не лезет куда его не просят или где он там обитает!!!
6
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Димон22 февраля 2018, 19:09
Где проказань откопала эту фотографию? Специально? Вообще то он в жизни очень даже не плохо выглядит.
2
3
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Горожанин22 февраля 2018, 19:19
В ответ на комментарий пользователя
Ну что за мурло кудрявое!Кто его мнение вообще спрашивал???Кто он вообще такой???Утырок сраный!!!Пускай в Москве своей живет и не лезет куда его не просят или где он там обитает!!!
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Ты сам то кто будешь? Менеджер по продажам фуфла?
7
1
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Горожанин22 февраля 2018, 19:19
У него любая многоэтажка - это гетто.
1
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ВАХАБИТ22 февраля 2018, 19:27
Всякая гомосятина ещё будет нам указывать.
4
5
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Кого поздравить с 23 февраля? 22 февраля 2018, 19:32
Кого поздравить с 23 февраля?))
Мальчики, пишите - http://18pop.ru (ник lili99)
Я Катя кстати, если что)) Мне 19!
Чмоки-чмоки, жду! ;))
7
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Горожанин22 февраля 2018, 20:00
Советская психиатрия мимо этого типа точно не прошла бы.
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ТатарчоноК22 февраля 2018, 20:07
..похож на молодого Полонского..
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Горожанин22 февраля 2018, 20:19
В ответ на комментарий пользователя
Ну и рожа у этого блогера...
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А может его законсервировать..
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платон22 февраля 2018, 20:45
Популчрный блогер Илья Варламов
Олбанское,
зачем?
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Горожанин22 февраля 2018, 20:48
Нашёл исторический город. Что за дурачок?))
0
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Горожанин22 февраля 2018, 20:52
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Горожанин22 февраля 2018, 21:16
В ответ на комментарий пользователя
Заткнитесь два чмошника
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Чухан, ты тоже рот закрой.
0
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Горожанин22 февраля 2018, 21:17
В ответ на комментарий пользователя
Кого поздравить с 23 февраля?))
Мальчики, пишите - http://18pop.ru (ник lili99)
Я Катя кстати, если что)) Мне 19!
Чмоки-чмоки, жду! ;))
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Тьфу,..ять.
0
1
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Горожанин22 февраля 2018, 21:20
В ответ на комментарий пользователя
Чухан, ты тоже рот закрой.
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:-D:-D:-D
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Ю22 февраля 2018, 21:32
Блогер! Нах иди,а?!
0
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Горожанин22 февраля 2018, 21:48
Пусть это чмо вимбильдана законсервирует. Или наоборот
0
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Горожанин22 февраля 2018, 21:48
В ответ на комментарий пользователя
Ты каждое утро, посмотревшись в зеркало, задаешь один и тот же вопрос. Не надоело?
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Соси, не отвлекайся
0
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Горожанин22 февраля 2018, 21:49
В ответ на комментарий пользователя
Ты сам то кто будешь? Менеджер по продажам фуфла?
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По продажам твоей мамки
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