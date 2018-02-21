Кредиторам обанкротившегося «Спурт банка» выплатят более 12 млрд рублей

Клиентам обанкротившегося «Спурт банка» выплатят более 12 млрд рублей. Выплаты начнутся с 5 марта. Об этом сообщает АСВ.

- По состоянию на 19 февраля 2018 года конкурсному управляющему предъявлены требования 2 420 заявителей на общую сумму 12 281 636 тыс. руб. Включены в реестр требования 2 318 кредиторов на общую сумму 11 024 600 тыс. руб., в том числе требования 1 928 кредиторов первой очереди на сумму 8 933 799 тыс. руб., 390 кредиторов третьей очереди на сумму 2 090 801 тыс. руб, - говорится в сообщении.

Отмечается, что выплаты будут осуществляться до 31 июля 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим обанкротившегося «Спурт банка», обнаружило в кредитной организации недостачу на сумму более 1,1 млрд рублей. Скрытое имущество банка было обнаружено в татарстанском селе Бетьки. Площадь имущества составила 44,6 кв. м.

21 июля Центробанк отозвал лицензию у банка «Спурт». По величине активов кредитная организация на 1 июля занимала 183 место в банковской системе РФ.