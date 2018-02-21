Парень из Казани «потерял» iPhone, когда его обнял москвич с глазами разного цвета

В Москве возле McDonald's у 24-летнего приезжего из Казани украли iPhone 6S, это случилось после того, как его обнял мужчина с гетерохромией - двумя глазами разного цвета. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Инцидент случился 10 февраля.

- Заявитель сообщил, что у окошка выдачи заказа к нему подошел странный мужчина средних лет. Один глаз у незнакомца был карим, а другой - серым. Гражданин бормотал бессмысленные слова и протягивал к заявителю руки, пытаясь обнять. Когда неизвестный ушел, приезжий обнаружил, что из кармана его куртки пропал телефон стоимостью 40 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

В итоге 20 февраля было возбуждено дело по статье "Кража", идет розыск подозреваемого с гетерохромией.