Сбежавшего из Раифского спецучилища подростка поймали в Саратове

В Саратове сотрудники Росгвардии задержали 17-летнего подростка, который сбежал из Раифского спецучилища.

Сообщается, что на территорию одного из предприятий Заводского района кто-то проник с целью, возможно, похитить металлолом. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии поймали 17-летнего парня из Татарстана и передали полиции.

Отмечается, что место пребывания второго подростка неизвестно.

Напомним, двое подростков 15 и 17 лет сбежали из Раифского специального воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа 23 января около 1 часа ночи. Их объявили в розыск. Ранее они уже сбегали из училища. Один из беглецов из Пензенской области, другой - из Владивостока.

Как сообщили в прокуратуре РТ, администрацией учреждения не был налажен надлежащий контроль за воспитанниками. Также отмечен низкий уровень воспитательной работы, что свидетельствует о бездействии ответственных должностных лиц учреждения.

По данному факту была проведена проверка, в результате которой прокуратура в адрес директора училища вынесла представление об устранении выявленных нарушений.