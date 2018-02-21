IKEA хочет открыть в Казани новый кинотеатр

Шведская компания IKEA, которая является собственником «Меги», планирует освоить принадлежащие ей 35 га земли у торгового центра, и открыть там новый кинотеатр. Об этом сообщила управляющая ТЦ Лиана Сиразетдинова.

- Мы делаем все, чтобы у нас был новый кинотеатр. Но проблема в том, что у нас нет свободного места. У нас менее 2% вакантных площадей. Мы будем думать, как эту ситуацию улучшить и что-то решим, - отметила Сиразетдинова, передает РБК.

Также, по словам управляющей «Меги», в планах развитие прилегающей к ТЦ территории.

- Хотим, чтобы были какие-то фишки, о которых мы можем не знать, но жителям они нужны. Будем работать на уровне соучаствующего проектирования, - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство IKЕA Centres Russia инвестирует в строительство станции метро «Сахарова» и пешеходного перехода миллиард рублей.