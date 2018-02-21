Средний чек клиентов ВТБ накануне гендерных праздников ежегодно увеличивается на 10%

Банк ВТБ проанализировал транзакции своих клиентов, совершенных накануне гендерных праздников за последние два года. Статистика показывает, что мужчины тратят в среднем на треть больше женщин. Средний чек накануне праздников ежегодно увеличивается на 10%

И мужчины и женщины чаще всего выбирают в подарок одежду, обувь или бытовую технику. При этом к 23 февраля женщины также покупают строительные материалы, мебель или спортивные товары, мужчины к 8 марта дарят драгоценности, косметику, мебель и предметы интерьера.

В целом мужчины тратят больше женщин - соотношение общих трат покупок в течение года составляет 60 на 40%. Средний чек на покупки у сильного пола также выше в среднем на 15%.

Мужчины значительно чаще тратят на транспорт (личный автомобиль, авиа-, ж/д), финансовые услуги, а также на оплату в точках общественного питания. По этим категориям доля транзакций превышает 70%. На покупку продуктов соотношение трат мужчин и женщин составляет 60 на 40%.

Явно «женскими категориями» являются покупка одежды и обуви, парфюмерия и косметика, по которым траты вдвое выше мужчин. В полтора раза больше женщины тратят на здоровье и образование.

*Текст материала предоставлен партнером ПАО "ВТБ"