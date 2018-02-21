В 2017 году клиенты ВТБ получили 6 млрд бонусов программы «Коллекция»

В прошлом году количество подключенных участников к программе «Коллекция» достигло 2,4 млн человек. За отчетный период клиенты заработали 6 млрд бонусов

В 2017 году клиенты ВТБ оформили почти 430 тысяч заказов в каталоге программы «Коллекция». В топ-5 наиболее популярных категорий входят «электроника», «всё для дома и дачи», «сертификаты», «билеты в кино», «дети». Всего за прошлый год клиенты ВТБ заработали 6 млрд бонусов «Коллекции». Количество активных участников программы достигло 2,4 млн человек.

Особенно популярна «Коллекция» в Центральном федеральном округе – здесь проживают около 40% подключенных к программе клиентов ВТБ. Порядка 20% пользователей - из Северо-Западного федерального округа, чуть более 10% - из Приволжского федерального округа.

По словам руководителя департамента розничного CRM и продвижения Андрея Кутового, программа «Коллекция» интересна тем, что она учитывает сотрудничество клиента с банком по многочисленным направлениям - бонусы по ней начисляются за любые покупки по карте во всех торговых точках мира, а также за открытие депозитов, оформление кредита наличными, ипотеки или автокредита.

Важным преимуществом является возможность получить еще больше бонусов за покупки у партнеров программы. Уже сейчас повышенные бонусы начисляются от таких компаний как Lamoda, AliExpress, Booking.com, М.Видео, Киноход, Perekrestok.ru и других.

«Коллекция» - это универсальный продукт для тех, кто хочет получать максимум от сотрудничества с банком. По нашим прогнозам, в 2018 году число участников программы превысит 3 млн человек», – прокомментировал Андрей Кутовой.

*Текст материала предоставлен партнером ПАО "ВТБ"