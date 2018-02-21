В Татарстане похолодает до 30 градусов мороза

Понижение температуры ожидается с завтрашнего дня

В Татарстане с 23 февраля ожидается понижение температуры — местами до 30 градусов мороза. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Так, завтра, 23 февраля, в Казани ожидается переменная облачность, местами слабый снег, туман. Ветер западный умеренный.

Минимальная температура воздуха в ночные часы составит от 18 до 20 градусов мороза, при прояснениях до -24 градусов. Днем максимальная температура воздуха составит до 13 градусов мороза.

В субботу и воскресенье температура воздуха понизится до -24 градусов, местами до -30 градусов.