Глава ЦИК Татарстана прокомментировал инцидент с продажей мандата

По его словам, все подобные попытки будут пресекаться и караться

Председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов прокомментировал инцидент, когда заместитель координатора Казанского отделения ЛДПР 50-летний Сергей Фролов продавал мандат от своей партии в избирательной комиссии, по его словам, все такие действия будут пресекаться.

- Все предложенные кандидатуры (членов избирательных комиссий) проходят предварительную проверку в правоохранительных органах РТ. Процесс формирования избирательных комиссий является открытым и гласным, все сообщения о приеме на вакантные должности в составе избирательных комиссий публикуются в СМИ, — рассказал Мидхат Шагиахметов

Все подобные попытки будут пресекаться и караться.

Напомним, неделю назад Следственный комитет по данному факту возбудил дело по статье "Посредничество во взяточничестве".