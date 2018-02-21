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Председатель Верховного суда РТ: число осужденных по коррупционным статьям снизилось вдвое

Председатель Верховного суда РТ: число осужденных по коррупционным статьям снизилось вдвое
16+
Фото: скриншот
В прошлом году суды Татарстана рассмотрели на 500 уголовных дел больше, чем в 2016-м

В Татарстане в прошлом году вдвое снизилось число людей, осужденных за коррупцию - по таким статьям были приговорены 67 человек. Об этом сегодня рассказал председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов в ходе ежегодного совещания с участием президента РТ Рустама Минниханова.

В прошлом году суды Татарстана рассмотрели на 500 уголовных дел больше, чем в 2016-м. Их общее число – 11 141. Судьи оправдали 72 человека, в отношении 29 процентов лиц прекращены уголовные дела. Всего же к уголовной ответственности за год привлечено более 16 тысяч людей, по 4 преступлениям выносили решение присяжные.

В Татарстане 67 процентов преступлений совершается людьми без постоянного источника дохода, а каждое третье преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. Ни одного пожизненного приговора за год не вынесено.

N. Vildanov, 22.02.2018, 12:42
Тэги: Суд
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Комментарии

Горожанин22 февраля 2018, 13:00
Если вторую половину посадить, народу придётся избирать всех.по новому.:-D
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4
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Горожанин22 февраля 2018, 13:02
"Председатель Верховного суда РТ: число осужденных по коррупционным статьям снизилось вдвое"... Отмазывать стали больше. За примером далеко ходить не нужно, достаточно перечитать вчерашний выпуск проказани про сына председателя верховного суда...
PS. Интересно, как долго провисит мой коммент? Сейчас 13.02.
Лучший комментарий
0
24
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Стас22 февраля 2018, 13:04
Снижение посадок при увеличении роста и объёма хищении???!!!!
0
9
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Горожанин22 февраля 2018, 13:05
Вчера писали про сына председателя ВАХИТОВСКОГО районного суда, а не Верховного РТ
1
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Горожанин22 февраля 2018, 13:09
В ответ на комментарий пользователя
Вчера писали про сына председателя ВАХИТОВСКОГО районного суда, а не Верховного РТ
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Опечатался, извините. Но суть не меняется...
0
9
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Дмитрий22 февраля 2018, 13:17
Какая отвратительная,мерзкая и лживая морда у этого председателя !! Каждый второй чиновник коррупционер !! У нас все пронизано коррупцией , от самого верха и до самого низа !! В любой сфере и отрасли , все можно решить за деньги , а он несет ахинею !! Как бы у вас языки ваши отсохли от лжи постоянной !! Всем нам присвоено еще одно гражданство , я гражданин страны всеобщего вранья !!!!!!
0
13
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Горожанин22 февраля 2018, 13:27
ахахахахахаха 135 место по коррупции . . .. . .
0
4
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Горожанин22 февраля 2018, 14:10
В ответ на комментарий пользователя
Какая отвратительная,мерзкая и лживая морда у этого председателя !! Каждый второй чиновник коррупционер !! У нас все пронизано коррупцией , от самого верха и до самого низа !! В любой сфере и отрасли , все можно решить за деньги , а он несет ахинею !! Как бы у вас языки ваши отсохли от лжи постоянной !! Всем нам присвоено еще одно гражданство , я гражданин страны всеобщего вранья !!!!!!
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Коррупционеров ловит не судья. Он их может осудить.
0
2
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Горожанин22 февраля 2018, 14:11
Просто отмазываться удашливым стало проще .
0
3
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Горожанин22 февраля 2018, 14:12
Судья подозреваемый вы признаете свою вину НЕТ,ну на нет и суда нет.
0
3
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Дмитрий22 февраля 2018, 14:53
В ответ на комментарий пользователя
Коррупционеров ловит не судья. Он их может осудить.
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Если бы он их мог осудить , то судов было бы гораздо больше !! Каждый день можно было бы судить какого нибудь коррупционера !! Судилище у нас вместе с правохранителями в одной системе !!!
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Горожанин22 февраля 2018, 15:05
Эту статью надо в журнале чаян печатать,там бы ещё более менее пошло бы...
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патриот22 февраля 2018, 15:13
Кто бы говорил о борьбе с коррупцией и незаконных делах.
Председатель Верховного суда Татарстана и его подчинённые сами по " уши " повязли в " Тёмных" сделках с властью региона, ради личной выгоды.
0
5
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народный голос22 февраля 2018, 15:43
На Председателя ВС Татарстана давно надо было СКР возбудить уголовное дело и посадить за решётку. Он и его команда судей давно погрязли в коррупции и " грязных " делах.
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4
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Горожанин22 февраля 2018, 15:55
Все правильно теперь за коррупцию медальки дают, это называют заслуга перед отечеством
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2
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Алекс22 февраля 2018, 15:58
Вот скотина врёт то опять ... Сколько судей на уголовных статьях попались и до сих пор на свободе благодаря гилазову ???
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5
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серега22 февраля 2018, 16:39
своих не сажаем.так надо было сказать а то корупция снизилась.мра.и конченые
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Горожанина ни22 февраля 2018, 16:44
Врать тоже надо в меру
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Горожанин22 февраля 2018, 18:35
Значит заносить стали в два раза больше
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