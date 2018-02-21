Председатель Верховного суда РТ: число осужденных по коррупционным статьям снизилось вдвое

В прошлом году суды Татарстана рассмотрели на 500 уголовных дел больше, чем в 2016-м

В Татарстане в прошлом году вдвое снизилось число людей, осужденных за коррупцию - по таким статьям были приговорены 67 человек. Об этом сегодня рассказал председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов в ходе ежегодного совещания с участием президента РТ Рустама Минниханова.

В прошлом году суды Татарстана рассмотрели на 500 уголовных дел больше, чем в 2016-м. Их общее число – 11 141. Судьи оправдали 72 человека, в отношении 29 процентов лиц прекращены уголовные дела. Всего же к уголовной ответственности за год привлечено более 16 тысяч людей, по 4 преступлениям выносили решение присяжные.

В Татарстане 67 процентов преступлений совершается людьми без постоянного источника дохода, а каждое третье преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. Ни одного пожизненного приговора за год не вынесено.