Российским военным выдали спецтелефоны дороже, чем iPhone X

В России армейским командирам, допущенным к документам «особой важности», выдали защищенные мобильные телефоны М-663С «Атлас» стоимостью 115 тыс. рублей, то есть дороже, чем популярный смартфон iPhone X. Об этом сообщили «Известиям» в Минобороны.

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что с помощью таких телефонов можно обеспечить управление войсками в отсутствие стационарного аппарата секретной связи. Лимит расходов на такие переговоры — 24 млн руб. в год.

- Сегодня большинство высокопоставленных российских чиновников получили телефоны с аппаратной криптографической защитой, военным они необходимы даже в большей степени. М-633С — недешевые, но утрата военных секретов может обернуться куда большими затратами и даже гибелью людей,— приводит газета слова Клименко.

Телефоны М-663С изготовлены ФГУП «Научно-технический центр «Атлас». Они могут работать в диапазоне температур от -20 до +50 градусов и способны принимать звонки даже под водой на метровой глубине. Каждое устройство собирается вручную, в год таких телефонов выпускается около ста.