Наверх
В Казани восстановили на работе учительницу, уволенную после конфликта из-за татарского
17:50, сегодня37
Популярный блогер Илья Варламов предложил законсервировать Набережные Челны
17:27, сегодня29
Кредиторам обанкротившегося «Спурт банка» выплатят более 12 млрд рублей
16:54, сегодня6
В Татарстане скончался 4-месячный мальчик
16:37, сегодня8
Подборка ProKazan.ru: что подарить и куда сходить на 23 февраля
Сбежавшего из Раифского спецучилища подростка поймали в Саратове
16:01, сегодня4
Парень из Казани "потерял" iPhone, когда его обнял москвич с глазами разного цвета
15:59, сегодня15
Средний чек клиентов ВТБ накануне гендерных праздников ежегодно увеличивается на 10%
15:57, сегодня3
Еще умнее: 4 совета, как прокачать свой смартфон
В центре Казани вновь произошло ДТП с Hummer
15:39, сегодня14
IKEA хочет открыть в Казани новый кинотеатр
15:20, сегодня8
В Казани мужчина поджег квартиру с подругой, увидев у нее использованные презервативы
15:19, сегодня29
Праздничная афиша в ТЦ «Порт»
В 2017 году клиенты ВТБ получили 6 млрд бонусов программы «Коллекция»
14:50, сегодня2
В Татарстане мертвых супругов обнаружили сидящими в бане
14:45, сегодня14
В Татарстане похолодает до 30 градусов мороза
14:19, сегодня12
Сколько заработали казанцы, которые вложились в недвижимость в 2016
Жители «Салават Купере» о мусоросжигательном заводе: «Мы больше не верим чиновникам»
13:45, сегодня60
В Казани неизвестные взломали и обворовали гардеробную спортзала КФУ
13:15, сегодня5
Глава ЦИК Татарстана прокомментировал инцидент с продажей мандата
12:59, сегодня14
Эксперты рассказали, почему нам так сложно учить английский
Председатель Верховного суда РТ: число осужденных по коррупционным статьям снизилось вдвое
12:42, сегодня21
Российским военным выдали спецтелефоны дороже, чем iPhone X
12:18, сегодня41
15 тысяч рублей за 15 ударов: Житель Альметьевска отсудил компенсацию за пытки в полиции 
11:47, сегодня11
Инновационная технология лазерной коррекции зрения SMILE теперь в Казани
Правозащитники обратились к Путину, потребовав прекратить дело на противницу татарского
11:34, сегодня56
В бадминтон играют все, а побеждают датчане. В Казани завершился командный ЧЕ
11:28, сегодня1
В Казани обстреляли входную дверь колледжа
11:20, сегодня4
Yota обнуляет трафик для Tinder, World of Tanks и AliExpress
ВТБ перевел 14 000 своих сотрудников на виртуальные рабочие места
11:18, сегодня4
В Татарстане арестовали шубы на 15 млн рублей
11:06, сегодня6
Власти РТ выделили 135 млн рублей школе, где татарский язык является обязательным
10:29, сегодня32
В Казани дом от пожара спасла сигнализация
Сергей Доренко о задержании экс-помощницы Фишман в Лондоне: Она не знала правильных слов!
10:21, сегодня24
В Казани девушка голодает из-за преступления, которого она не совершала?
09:56, сегодня64
В Челнах на двери квартиры нашли самодельную взрывчатку
09:53, сегодня6
Как в Казани провести крутой корпоратив и не разориться
Татарстану передадут до 6% акций «Камаза»
09:52, сегодня4
В Казани на Баумана установили баннер с обратным отсчетом до президентских выборов
08:54, сегодня45
СМИ: россиянам с детьми могут разрешить разводиться через ЗАГСы
08:35, сегодня4
Жительница Татарстана выиграла в лотерее квартиру за 2 млн рублей
08:06, сегодня14
Сегодня в Казани ожидается -10 градусов
06:18, сегодня1
Между Татарстаном и Алтайским краем откроется прямой авиарейс
18:49, 21.02.201817
В Казани на Жилплощадке появится бассейн
18:16, 21.02.201846
В Казани отпустили на свободу сына председателя Вахитовского районного суда
17:45, 21.02.201854
Директор уволен: прокуратура РТ завершила проверку в школе, где массово отравились дети
17:22, 21.02.201818
ВТБ Регистратор и АО «СТАТУС» обеспечили максимальную доступность своих услуг в России
16:51, 21.02.20181
Глава Сабинского района РТ призвал верующих женщин пропагандировать рождаемость
16:51, 21.02.201879
В Татарстане в деревне нашли мертвым недоношенного младенца
16:51, 21.02.201813
«С криком "убью тебя" начал душить»: подробности нападения отца на 2-летнего сына в Челнах
16:24, 21.02.201820
В Казани будут судить мужчину, подозреваемого в надругательстве над девочкой на Побежимова
16:11, 21.02.201821
В Казани женщина на Land Rover на «зебре» сбила 12-летнего школьника
15:55, 21.02.201826
ГИБДД вновь проведет в Казани операцию "Тоннель"
15:36, 21.02.201819
Завтра в Казани ожидается до 10 градусов мороза
15:17, 21.02.20181
На этих выходных в фитнес-клубе Olymp пройдет день открытых дверей
14:58, 21.02.20184
В Казани на берегу Ноксы пытались спрятать незаконную свалку за забором
14:57, 21.02.201811
В Казани задержали сына председателя Вахитовского районного суда
14:54, 21.02.201858
В Татарстане экс-бухгалтер исправительной колонии похитила более 4 млн рублей
14:16, 21.02.201814
В Казани на улице Адоратского нашли оружейный схрон одной из группировок
13:59, 21.02.201825
В Татарстане к 2045 году появится территория беспилотного движения
13:18, 21.02.201821
В Алексеевском районе РТ назначат нового главу
13:09, 21.02.201822
В Казани осудили футбольного фаната за нападение на полицейского
12:46, 21.02.201812
В Казани директор турфирмы присвоила деньги клиентов
12:24, 21.02.20189
В Татарстане почти в 2 раза увеличился объем зараженного сальмонеллой мяса
11:59, 21.02.201818
В Татарстане в жилом доме нашли два тела и женщину в коме
11:42, 21.02.20187
Более 2 миллионов путешественников застраховала компания ВТБ Страхование в 2017 году
11:31, 21.02.2018
Духовное управление мусульман назвало сохранение татарского языка‍ новой миссией
11:19, 21.02.201861
В Челнах госпитализировали 2-летнего ребенка, которого пытался задушить отец
10:52, 21.02.201815
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Российским военным выдали спецтелефоны дороже, чем iPhone X

Российским военным выдали спецтелефоны дороже, чем iPhone X
16+
Фото: mil.ru

В России армейским командирам, допущенным к документам «особой важности», выдали защищенные мобильные телефоны М-663С «Атлас» стоимостью 115 тыс. рублей, то есть дороже, чем популярный смартфон iPhone X. Об этом сообщили «Известиям» в Минобороны.

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что с помощью таких телефонов можно обеспечить управление войсками в отсутствие стационарного аппарата секретной связи. Лимит расходов на такие переговоры — 24 млн руб. в год.

- Сегодня большинство высокопоставленных российских чиновников получили телефоны с аппаратной криптографической защитой, военным они необходимы даже в большей степени. М-633С — недешевые, но утрата военных секретов может обернуться куда большими затратами и даже гибелью людей,— приводит газета слова Клименко.

Телефоны М-663С изготовлены ФГУП «Научно-технический центр «Атлас». Они могут работать в диапазоне температур от -20 до +50 градусов и способны принимать звонки даже под водой на метровой глубине. Каждое устройство собирается вручную, в год таких телефонов выпускается около ста.

N. Vildanov, 22.02.2018, 12:18
Тэги: Деньги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Димас люблю пивас22 февраля 2018, 12:54
Вау:-D
4
1
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 13:01
Тут мы всех победили, наши товары дороже всех.
Лучший комментарий
1
18
Согласны с автором?
Рр22 февраля 2018, 13:02
Лучше бы зп дали нормальную и тогда точно никаких не будет утечек
3
4
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 13:02
Триллионы замороженных накопительных.пенсий, отдайте пенсионерам.
3
13
Согласны с автором?
Стас22 февраля 2018, 13:06
Наш глава не сможет похвастаться.
2
5
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 13:20
В ответ на комментарий пользователя
Триллионы замороженных накопительных.пенсий, отдайте пенсионерам.
Развернуть
Иди головой ударься, ты идиот. Лучше эти триллионы пустить на строительство новых предприятий по производству товаров народного потребления, а-то задолбало уже все деньги отправлять за границу и кормить их рабочих и пенсионеров.
7
0
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 13:43
а как под водой на глубине 1 метра разговаривать???
0
15
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 13:46
Отлично попилили, похоже
2
10
Согласны с автором?
Пыня22 февраля 2018, 14:03
Нет смысла. После Сирийского разгрома ответ очевиден. Самое главное, что после такой пощечины от пендосов пропало желание стереть США с земли.
2
8
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 14:07
ОХ там Шойгу откат космический получил!:-D
0
9
Согласны с автором?
дядя Вася22 февраля 2018, 14:08
В ответ на комментарий пользователя
Отлично попилили, похоже
Развернуть
да, похоже.
В зоне боевых действий будут находиться работающие вышки сотовой связи? :-D Не смешите мои тапочки.
Особенно "хорошо" мобильная связь работает в глухомани - лесах и горах. 8-*
Самое лучшее - радиосвязь. Ну, или зашифрованный спутниковый канал. Вспомните Салмана Радуева и его знаменитый "чемоданчик" - спутниковый телефон.
0
3
Согласны с автором?
дядя Вася22 февраля 2018, 14:10
это, что получается, армейская поговорка: "Кто е...ся в дождь и грязь? Наша доблестная связь!" теряет актуальность? :-D
0
3
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 14:12
ФГУП «Научно-технический центр «Атлас» - монстры.. 8-*
Еще и вручную собирают.. На коленках.. :-D
0
4
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 14:15
как тебе такое, Илон Маск?
1
5
Согласны с автором?
Регина Рамильевна22 февраля 2018, 14:19
мало кто из Россиян верит , что это хороший телефон и мало кто верит что он защищен и никто не верит ,что он стоит таких денег
0
11
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 14:19
В китае сборка сотовых ведется на уроках труда в школах,а более крутые аппараты в Мегазаводах в деревнях,которые они построили за последние 15 лет.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 14:39
В ответ на комментарий пользователя
Нет смысла. После Сирийского разгрома ответ очевиден. Самое главное, что после такой пощечины от пендосов пропало желание стереть США с земли.
Развернуть
Я что-то упустил, очевидно? Сирии больше нет, разгромлена?:-D
3
2
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 15:00
Узнать бы себестоимость таких супернужных телефонов, я бы посмеялся ))))
0
5
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 15:10
Лучше бы ноутбуки каждому военному купили или нетбуки за 15-20к в казармы.
2
2
Согласны с автором?
горожанин22 февраля 2018, 16:05
Собирают вручную ( с помощью кувалды ) . Годовая программа - 100 шт. А , к примеру, айфонов собрали за 3-й квартал 2017 года - 75 млн штук. Не смешите мир, уроды от Чубайса.
0
4
Согласны с автором?
горожанин22 февраля 2018, 16:06
Новый рашкофон - деньги на ветер.
1
3
Согласны с автором?
горожанин22 февраля 2018, 16:08
Сто штук в год. Их собирают вручную однорукие, безногие инвалиды, видимо.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 16:31
Какие все таки глупые люди сидят на проказани и комментят. Это ужасно.
3
0
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 16:36
Мало того, что журналист, ничего не понимающий в шифрованных каналах связи и криптографической защите, сравнивает устройство с ипхоном, думая, что ипхон, сам по себе, железка, выполненная компанией фоксконн (китай), стоит тех денег.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 16:43
В ответ на комментарий пользователя
Мало того, что журналист, ничего не понимающий в шифрованных каналах связи и криптографической защите, сравнивает устройство с ипхоном, думая, что ипхон, сам по себе, железка, выполненная компанией фоксконн (китай), стоит тех денег.
Развернуть
Так еще и придypки, готовые переплатить в 3 и больше раз за штаны, только потому что на них модная бирка, пишут о пропиле.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 16:46
В ответ на комментарий пользователя
Какие все таки глупые люди сидят на проказани и комментят. Это ужасно.
Развернуть
Лишь на вас вся надежда, кроме вас умных то и не осталось. ..
0
2
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 16:49
В ответ на комментарий пользователя
Мало того, что журналист, ничего не понимающий в шифрованных каналах связи и криптографической защите, сравнивает устройство с ипхоном, думая, что ипхон, сам по себе, железка, выполненная компанией фоксконн (китай), стоит тех денег.
Развернуть
С таким же успехом я могу сказать, что журналисты - бесполезные люди. А зачем? Живут за счет рекламы, хотя у многих стоит блокировщик в браузере, многие рекламные газеты просто выбрасывают. А по факту контингент с деньгами даже не смотрит этот контент. Но переплачивает продавцу, который заложил в стоимость товара цену рекламы, которую покупатель даже не видел. Но заплатил, непонятно за что.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 16:55
В ответ на комментарий пользователя
Мало того, что журналист, ничего не понимающий в шифрованных каналах связи и криптографической защите, сравнивает устройство с ипхоном, думая, что ипхон, сам по себе, железка, выполненная компанией фоксконн (китай), стоит тех денег.
Развернуть
Например, был бы нужно платить за антивирус, если бы не было вирусов? Был бы нужен бухгалтер, если бы не было налоговой?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 16:58
В ответ на комментарий пользователя
Мало того, что журналист, ничего не понимающий в шифрованных каналах связи и криптографической защите, сравнивает устройство с ипхоном, думая, что ипхон, сам по себе, железка, выполненная компанией фоксконн (китай), стоит тех денег.
Развернуть
Был бы нужен юрист, если бы не было такого огромного запутанного свода постоянно меняющихся законов?
0
1
Согласны с автором?
Игнат Елдырин22 февраля 2018, 17:11
В ответ на комментарий пользователя
Собирают вручную ( с помощью кувалды ) . Годовая программа - 100 шт. А , к примеру, айфонов собрали за 3-й квартал 2017 года - 75 млн штук. Не смешите мир, уроды от Чубайса.
Развернуть
100 шт. - в год. Т.е., 1 шт. - 2,8 рабочих дня на 1 телефон.
Паяют вручную, на коленках! :-D
0
2
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 17:13
В ответ на комментарий пользователя
100 шт. - в год. Т.е., 1 шт. - 2,8 рабочих дня на 1 телефон.
Паяют вручную, на коленках! :-D
Развернуть
Там каждое устройство на счету. Допустим ты бы заказал телефоны 100% без жучков. С ответственным за сборку, а не взломанным роботом.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 17:16
В ответ на комментарий пользователя
Лишь на вас вся надежда, кроме вас умных то и не осталось. ..
Развернуть
Если ты самый умный, закажи ипхон с андроидом, будет раза в 2 или 3 дешевле. Иди, погутарь с ими.
0
0
Согласны с автором?
Игнат Елдырин22 февраля 2018, 17:16
В ответ на комментарий пользователя
Там каждое устройство на счету. Допустим ты бы заказал телефоны 100% без жучков. С ответственным за сборку, а не взломанным роботом.
Развернуть
я - за радиосвязь с шифрованием! Как в СМЕРШе. В армии служил.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 17:29
В ответ на комментарий пользователя
я - за радиосвязь с шифрованием! Как в СМЕРШе. В армии служил.
Развернуть
Может быть. Все зависит от зоны покрытия. В 900МГц она отличная, с хорошей проникаемостью. У меня лично в смарфоне отключен 3/4Г, на 2Г (GSM) обычная телефонная связь берет практически везде.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 17:34
В ответ на комментарий пользователя
я - за радиосвязь с шифрованием! Как в СМЕРШе. В армии служил.
Развернуть
Кстати, в Москве внедряли 3Г на 900МГц. А на 2.1ГГц, это как вафля, 2 стеночки межкомнатные или одна толстая несущая, и привет, нет никакого 3Г.
0
0
Согласны с автором?
Игнат Елдырин22 февраля 2018, 18:04
В ответ на комментарий пользователя
Кстати, в Москве внедряли 3Г на 900МГц. А на 2.1ГГц, это как вафля, 2 стеночки межкомнатные или одна толстая несущая, и привет, нет никакого 3Г.
Развернуть
дядю Васю зарубил Вильданов, cyкa 8'-( А он дельные вещи говорил .
0
0
Согласны с автором?
Кого поздравить с 23 февраля? 22 февраля 2018, 19:35
Кого поздравить с 23 февраля?))
Мальчики, пишите - http://18pop.ru (ник lili99)
Я Катя кстати, если что)) Мне 19!
Чмоки-чмоки, жду! ;))
0
0
Согласны с автором?
Веселый Гук22 февраля 2018, 20:21
У них размер с утюг,как с таким ходить?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 21:54
В ответ на комментарий пользователя дядя Вася
да, похоже.
В зоне боевых действий будут находиться работающие вышки сотовой связи? :-D Не смешите мои тапочки.
Особенно "хорошо" мобильная связь работает в глухомани - лесах и горах. 8-*
Самое лучшее - радиосвязь. Ну, или зашифрованный спутниковый канал. Вспомните Салмана Радуева и его знаменитый "чемоданчик" - спутниковый телефон.
Развернуть
Министрику, чью дачу охраняют на постоянке два самолета - не привыкать
0
0
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 21:56
В ответ на комментарий пользователя
100 шт. - в год. Т.е., 1 шт. - 2,8 рабочих дня на 1 телефон.
Паяют вручную, на коленках! :-D
Развернуть
Ага, xyem
0
0
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 21:56
В ответ на комментарий пользователя
я - за радиосвязь с шифрованием! Как в СМЕРШе. В армии служил.
Развернуть
Там мозги и оставил? )
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Довольны ли вы качеством уборки улиц?

До окончания голосования осталось:
Доволен только уборкой дорог, во дворах остаются залежи снегаДоволен только уборкой дворов. Считаю, что дороги можно чистить лучшеНе доволен ни тем, ни другим
Голосов: 18
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 66
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru