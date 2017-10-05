«Поедем спасать человека даже за 100 километров». Казанцы брендируют вежливость на дорогах

ProKazan.ru побеседовал с президентом общественного движения «Союз автомобилистов республики Татарстан»

В Казани не так давно запустилось новое общественное движение «Союз автомобилистов республики Татарстан». На этой неделе ProKazan.ru побеседовал с президентом движения Расулом Таспеновым и узнал, как вежливость на дороге может тебя спасти.

Почему вы решили создать Союз автомобилистов? Что вас на это сподвигло?

- Три года назад силами 10-11 человек организовался клуб «Тойота Клуб Казань». Вначале это была просто группа «ВКонтакте». Теперь нас уже около тысячи. Сейчас нам уже не важна марка автомобиля, мы объединяем под своим началом многие автоклубы. Есть задача - сделать так, чтобы правильное движение в городе было модным. Мы хотим повысить культуру вождения. Если раньше все гоняли и нарушали, было модным уезжать от полицейских или обгонять по встречке, сейчас выгодней и удобней ездить правильно. Пропускать, не подрезать, вести себя корректно на дорогах. Мы делаем замечания тем, кто дрифтует, гоняет или слишком громко слушает музыку в автомобиле. По ним судят других автомобилистов города. Нам это категорически не нравится, мы другие.

Есть же Федерация автовладельцев России с преддставительством в Татарстане. Чем вы отличаетесь?

- Их цели и идеи отличаются от наших. Они предоставляют юридическую помощь, какие лазейки найти в законодательстве, чтобы автовладелец не пострадал. У нас же больше идеологическая тема. Есть устав. У нас прописано, что запрещена нецензурная лексика, даже в соцсетях. Запрещено появление в криминальной хронике. Если кто-то из нашего клуба появляется в криминальной хронике, автоматически человек исключается из клуба. Были случаи, что за свое поведение люди покидали наше общество. Обратно мы уже никого не берем.



У нас есть уже есть филиалы в Самаре, Санкт-Петербурге. Есть большое желание открыть филиалы по всем городам Татарстана. Бывает, что кто-то из наших ребят застревает где-нибудь на трассе вблизи Челнов. Проще, конечно, выехать из Челнов на помощь, чем из Казани. Но пока приоритет на Казань.

Как вступить в клуб?

- Для начала достаточно вступить в группу в ВКонтакте. Там организуется встреча, вы приедете, мы познакомимся, увидим, что вы не фейк. И только на 2-3 встречу вы можете попасть в чат. Там только самые активные, там нет лишних людей. Они получают нашу наклейку.



Так как изначально клуб создавался как «Тойота Клуб Казань», на наклейках - эмблема «Тойоты». Но в клубе водители ездят совершенно на разных автомобилях. Если вы видите на дороге автомобиль с нашей наклейкой, можете быть уверены, что этот человек уступит вам дорогу, если вы попросите - у нас это заведено в рамках правил. Это как знак качества.

Как участники клуба общаются друг с другом? В чем главная идея всего движения?

- У нас есть чаты в WhatsApp и Telegram. Пока в приложении не было необходимости, но мысли о разработке уже есть.



Бывает такое, что кто-то из наших участников застрял где-то: закончился бензин или сломалась машина. Достаточно написать в чат, и к нему подъедут и помогут.

Вспомните самый запоминающийся случай?

- В ноябре один парень из Казани поехал в Челны, машина сломалась прямо на трассе. Было холодно, он был с женой. Один из наших участников поехал туда, километров 100 проехал, и просто их грел в своем автомобиле, потому что их машина не заводилась. Все вместе ждали, когда приедет эвакуатор. К другому в три часа ночи приехали, когда колесо спустило.



Мы откликаемся на даже самые простые просьбы, вроде разрядившейся батарейки. Просто приезжаем и отдаем свой зарядник. А уж подвести кого-то... это даже не обсуждается. Если ты предложишь деньги за это, человек может обидеться.



В целом идея такая: окажись ты в чужом городе, ты спокойно можешь найти ночлег, обеспечить себя питанием. И мы объединяемся под единым логотипом для того, чтобы люди не боялись. Любой пешеход может подойти и попросить помощь. Любой будет знать, что это образцовый водитель.

«Мы все люди различных специальностей и профессий. Проще говоря, мы сталкиваемся с теми людьми, с которыми мы в жизни бы никогда не познакомились. Мы дружим семьями, вместе начинаем делать бизнес. Понимаем, что развивается круг общения. Это полезно»

Какие нововведения вы бы ввели в Татарстане?

- Мы хотим работать на официальном уровне с властями. Например, я за то, чтобы камер было больше. Камеры мешают только тем, кто нарушает. Бывает, люди ругают сотрудников ГИБДД, что вот, остановил, оштрафовал, а надо ругать себя! Если идея с камерами на дорогах направлена на предотвращение нарушений, тогда на дорогах (метров за 100) должны быть большие оповещающие знаки о том, что установлены камеры. Тогда человек сбавляет скорость. Когда политика будет не наказать, а предотвратить, тогда она будет эффективна.



Кроме этого, надо вводить основы ПДД для тех, у кого нет автомобильных прав. Иногда наблюдаю такие ситуации... что только не творят пешеходы! Например, идет человек по переходу и посреди дороги решает пропустить водителя. Останавливается. А потом водителя штрафуют. Знание ПДД должно быть поголовным. На уровне психологии водителя, чтения дорожных знаков. Возможно, нужно сдавать экзамен в 11-м классе. К примеру, как ЕГЭ по-русскому.