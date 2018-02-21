15 тысяч рублей за 15 ударов: Житель Альметьевска отсудил компенсацию за пытки в полиции 

Сегодня, 22 февраля, Альметьевский городской суд обязал МВД России выплатить 15 тыс рублей мужчине, которому участковый 15 раз нанес удары в область грудной клетки и поясницы. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

Однако потерпевший намерен обжаловать решение о мизерной компенсации в Верховном суде РТ.

- В заявлении мы просили взыскать с МВД 750 тысяч рублей, что соответствует практике Европейского суда по правам человека по схожим делам, - говорится в сообщении.

Напомним, в Альметьевске в июне 2016 года старший участковый Динар Шигапов 15 раз ударил задержанного за административное правонарушение в область грудной клетки и поясницы.

- Я услышала хлопки, как будто кого-то избивают. При этом были слышны заглушенные крики мужчины о помощи, который просил, чтобы не наносили удары, - рассказала одна из свидетельниц.

Свою вину Шигапов не признал и был приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.