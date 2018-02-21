Правозащитники обратились к Путину, потребовав прекратить дело на противницу татарского

По их данным, решение о возбуждении дела было принято из-за ее деятельности в расследовании всевозможных преступлений в сфере ЖКХ

Правозащитники Татарстана и Башкирии выступили против уголовного преследования Ольги Зиятдиновой-Гавриленко по делу об "антитатарском" комментарии "ВКонтакте", об этом они написали в открытом письме, направленном президенту России Владимиру Путину.

- Обращаемся к вам с требованием, чтобы правоохранительные органы РТ прекратили, как мы считаем, необоснованно преследовать и прессинговать жительницу г. Казани Зиятдинову Ольгу Михайловну. Мы возмущены их действиями силовиков в отношении её лично и её семьи, - говоорится в письме правозащитников.

По данным правозащитников, решение о возбуждении дела было принято из-за деятельности женщины в расследовании всевозможных преступлений в сфере ЖКХ.

- 9 февраля 2018 года к ней с обыском ворвались сотрудники правоохранительных органов с ОМОН. Они нарушили её конституционные права, не предоставив возможность сделать звонок и пригласить адвоката. Не найдя ничего в её квартире, ворвавшиеся сотрудники силовых структур, изъяли всю персональную

компьютерную технику (планшет, ноутбук, смартфон), электронные носители памяти (флэшки, карты памяти, диски) и даже телефон несовершеннолетнего ребенка. Напугали всю семью, мало того, пытались найти в школе её несовершеннолетнего сына. Ребенок напуган, боится идти в школу, боится выходить из дома, - говорится в письме.

Также выяснилось, что Ольга Зиятдинова-Гавриленко занималась поиском денег по оплате населением отопления, в дальнейшем эти средства были отправлены в офшоры на Сейшельские острова. Правозащитники считают, что это также является одним из поводов для давления на женщину. Сама Ольга Зиятдинова-Гавриленко сейчас находится в Москве.

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщал о том, что 8 февраля было возбуждено уголовное дело по знаменитой "экстремистской" статье 282 УК "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

В конце октября в соцсетях появился скриншот переписки, на котором видно, что с аккаунта "Ольга Гавриленко" нецензурно оскорбляли татарскую нацию. После этого в прокуратуру Татарстана поступила жалоба от юриста Салиха Гайнутдинова, который просил привлечь Ольгу Гавриленко к ответственности за то, что она в своих сообщениях и комментариях оскорбляла и унижала татар.

Сама женщина на одном из заседаний суда заявила, что комментарий оставил сын, пока ее самой не было дома. Сейчас выясняется, кто именно оставил комментарии.

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