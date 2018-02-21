Татарстану передадут до 6% акций «Камаза»

Госкорпорация «Ростех» передаст Татарстану до 6% акций «Камаза» в обмен на активы в регионе. Об этом сообщил глава корпорации Сергей Чемезов, передает ТАСС.

- Мы в свою очередь должны подобрать предприятия в Казани, которые бы представляли для нас интерес. Естественно, сделаем оценку и обменяем на пакет «Камаза», - отметил Чемезов.

Кстати, в настоящее время «Ростех» контролирует 49,9% акций «Камаза» и является крупнейшим его акционером. Также в числе акционеров «Камаза»: ООО «Автоинвест» (23,54%), немецкий автоконцерн Daimler (15%), американский KAMAZ International Management (4,25%) и ООО «Финансово-лизинговая компания «КамАЗ» (3,72%).