В Казани на Баумана установили баннер с обратным отсчетом до президентских выборов

Выборы президента РФ пройдут 18 марта

В Казани на улице Баумана установили баннер с обратным отсчетом до президентских выборов. Соответствующие фотографии стали появляться в соцсетях.

Так, на самом баннере изображена пешеходная улица Баумана с цветущими деревьями, газонами и небоскребами. Также на баннере есть официальный логотип выборов и хэштег #будущеезамной.

Кстати, на фоне баннера можно сфотографироваться — в стенде есть отверстия для лиц.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта. В этот день в Татарстане будут работать 2817 избирательных участков.