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В Казани на Баумана установили баннер с обратным отсчетом до президентских выборов

В Казани на Баумана установили баннер с обратным отсчетом до президентских выборов
16+
Фото: "Бизнес Online"
Выборы президента РФ пройдут 18 марта

В Казани на улице Баумана установили баннер с обратным отсчетом до президентских выборов. Соответствующие фотографии стали появляться в соцсетях.

Так, на самом баннере изображена пешеходная улица Баумана с цветущими деревьями, газонами и небоскребами. Также на баннере есть официальный логотип выборов и хэштег #будущеезамной.

Кстати, на фоне баннера можно сфотографироваться — в стенде есть отверстия для лиц.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта. В этот день в Татарстане будут работать 2817 избирательных участков. 

Люция Кашапова, 22.02.2018, 08:54
Тэги: Выборы
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Комментарии

Горожанин22 февраля 2018, 08:59
#будущеезамной
:-D
1
9
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Горожанин22 февраля 2018, 09:06
Как тщательно следят за моим правом на выборы. Хорошо бы ещё чтобы так же тщательно следили за моим правом на бесплатное обучение, бесплатное медицинское обслуживание, достойную пенсию, а не издевательские 10 т.р.
0
9
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Горожанин22 февраля 2018, 09:14
Опять деньги на ветер.
0
7
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 09:23
Я за этих товарищей голосовать не буду.
Моих кандидатов там нет.
Я этой власти не верю.
0
6
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 09:25
Можно дырку в плакате Путиным заткнуть.
Но будущего у него точно нет.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 09:44
В ответ на комментарий пользователя
Как тщательно следят за моим правом на выборы. Хорошо бы ещё чтобы так же тщательно следили за моим правом на бесплатное обучение, бесплатное медицинское обслуживание, достойную пенсию, а не издевательские 10 т.р.
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не переживай, у деревенских, которые всю жизнь, как ишаки пахали, еще меньше
0
2
Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 10:05
нах нам ваши выборы, валите отсюда
0
0
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Горожанин22 февраля 2018, 10:12
Ну установили баннер и что. Новость нейтральная. В Америке вообще огромное шоу из выборов делают! И мощнейшая пропаганда. И гимн Америки в школах по утрам.
0
0
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