СМИ: россиянам с детьми могут разрешить разводиться через ЗАГСы

Общественная палата рассматривает возможность разрешить оформление развода в ЗАГСе, если у супругов нет спора о разделе имущества или о несовершеннолетних детях. Об этом пишут «Известия».

Отметим, что сегодня развод через ЗАГС возможен в том случае, если у супругов нет общих несовершеннолетних детей и споров об имуществе.

Кроме того, законодательство допускает развод через ЗАГС при наличии общих детей, если один из супругов признан пропавшим без вести, недееспособным или если он приговорен к тюремному заключению на срок более трех лет. В иных случаях расторжение брака оформляется через суд.

- В случае введения новых мер необходимо будет проводить проверку нотариального удостоверения соглашений супругов о порядке общения с ребенком, месте его жительства и алиментах. Документы необходимо согласовывать с органами опеки и попечительства, - говорится в сообщении.