В Казани на Жилплощадке появится бассейн

В Казани в микрорайоне Жилплощадка в ближайшем будущем появится бассейн. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на встрече с активом Кировского и Московского районов.

Метшин сообщил, что будут выделены деньги на проектирование бассейна у существующего спорткомплекса «Форвард».

Кроме того, на заседании подняли вопрос о строительстве нового стационара для казанского хосписа на улице Ак. Королева.

- Нам нужно построить взрослое отделение. Около хосписа есть участок земли и так как население около нашего хосписа поменяло свои взгляды на нашу работу, знает, какую неоценимую услугу мы оказываем тяжелобольным пациентам, просьба выделить этот участок площадью 1,5 гектара, - отметил создатель казанского хосписа Владимир Вавилов.

В свою очередь мэр Казани поддержал выделение земельного участка под строительство нового здания стационара и поручил главе района принять решение.