В Казани отпустили на свободу сына председателя Вахитовского районного суда

Советский районный суд Казани рассмотрел ходатайство в отношении сына председателя Вахитовского райсуда Фаниса Мусина — Эльмаза Мусина.

Свою вину задержанный не признал, его защита попросила отказать в ходатайстве следствия. В итоге суд не стал задерживать Мусина, передает "Бизнес Онлайн".

Напомним, Эльмаза Мусина подозревают в мошенничестве при фиктивном трудоустройстве в АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт». Так, неустановленные лица из числа сотрудников компании с июня 2011 года по декабрь 2014 года перечислили на счет другого неустановленного лица более 2,5 миллионов рублей под видом зарплаты.