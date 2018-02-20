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ВТБ Регистратор и АО «СТАТУС» обеспечили максимальную доступность своих услуг в России

ВТБ Регистратор и АО «СТАТУС» обеспечили максимальную доступность своих услуг в России
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В рамках развития сотрудничества АО ВТБ Регистратор и АО «СТАТУС» подписали соглашения о трансфер-агентском обслуживании своих клиентов

Документы были подписаны генеральным директором АО ВТБ Регистратор Константином Петровым и генеральным директором АО «СТАТУС» Алексеем Свиридовым.

В результате подписанных соглашений два крупнейших регистратора России предоставили своим клиентам – акционерным обществам и их акционерам – возможность обслуживаться в филиалах друг друга, тем самым, расширив совместное присутствие компаний до более чем 50 субъектов Российской Федерации. Данная кооперация обеспечила максимальную на сегодняшний день доступность своих услуг для акционеров российских акционерных обществ.

Подписанные документы позволяют акционерам публичных акционерных обществ, в случае отсутствия в их регионе филиала своего регистратора обратиться в филиал регистратора – трансфер-агента для совершения операций в этом реестре.

Константин Петров отметил: «Заключение трансфер-агентских соглашения позволит обоим регистраторам не только повысить доступность услуг регистраторов для российских акционеров, снизив издержки инвесторов, связанные с владением акциями, но также снизить и свои издержки, тем самым, повысив эффективность бизнеса».

*Текст материала предоставлен партнером ПАО "ВТБ"

ProKazan.ru, 21.02.2018, 16:51

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