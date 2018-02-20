«С криком «убью тебя» начал душить»: подробности нападения отца на 2-летнего сына в Челнах

Стали известны подробности нападения отца на 2-летнего сына в Набережных Челнах. Как рассказали в Следственном комитете РТ, 31-летний Айрат Шаматдинов накануне вместе с женой у себя дома распивали спиртные напитки, при этом в квартире находился их 2-летний сын.

- В какой-то момент ребенок начал капризничать. Подозреваемый зашел к нему в комнату и с криком «я убью тебя» начал душить. Ребенок стал синеть и задыхаться, но в этот момент его забрала мать и сделав искусственное дыхание, вызвала медиков, - сообщили следователи.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего». В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.