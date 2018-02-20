В Казани будут судить мужчину, подозреваемого в надругательстве над девочкой на Побежимова

В Казани отправили в суд дело о надругательстве над 8-летней девочкой на чердаке дома по улице Побежимова, об этом сообщили сегодня в пресс-службе Следственного комитета. Обвиняемый - 29-летний Адель Шарафиев, свою вину признал частично.

По данным СК, днем 11 декабря Адель Шарафиев подошел к девочке, которая возвращалась со школы, зажал рукой рот и потащил к одному из подъездов. Позвонив через домофон в первую попавшуюся квартиру, он попросил открыть ему дверь, пояснив, что забыл ключи.

- После этого злоумышленник зашел с ребенком в лифт, поднялся на 9 этаж и завел на чердак, сообщив, что они будут спасать котят. Здесь злоумышленник совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера и изнасиловал, - сообщили следователи.

После этого Адель Шарафиев проводил девочку до дома, где ее на улице встретила мать. Девочка рассказала матери о произошедшем, она обратилась в полицию. Полицейские нашли подозреваемого на лестничной площадке одного из жилых домов в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело, возбужденное по статьям "насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "изнасилование, потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" направлено в суд.