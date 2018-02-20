В Казани на берегу Ноксы пытались спрятать незаконную свалку за забором

В Советском районе Казани на берегу реки Ноксы обнаружили незаконную свалку площадью 42 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Отмечается, что за забором инспекторы нашли свалку отходов железобетона.

- Нарушители привлечены к ответственности по статьям «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами» и «Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе», - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что инспекторы министерства экологии и природных ресурсов РТ обнаружили 400 куб м грязного снега на берегу реки Киндерки. Незаконное складирование экологи зафиксировали под мостом автотрассы М7 на пересечении Советского района Казани и Высокогорского района республики.