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В Казани на улице Адоратского нашли оружейный схрон одной из группировок

В Казани на улице Адоратского нашли оружейный схрон одной из группировок
16+
Фото: скриншот

В Казани на улице Адоратского в котельной был найден оружейный схрон одной из группировок города, итоги операции "Арсенал" подвели в пресс-службе УВД города.

- Обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находился предмет, похожий на пистолет, и патроны. Как следует из результатов исследования, все представленное на экспертизу относится к категории боеприпасов, - отметили в пресс-службе.

Пистолет оказался самодельным, тем не менее, из него можно стрелять, а пять патронов относятся к категории боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия.

По данному факту возбуждено дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

A. Nabiullin, 21.02.2018, 13:59
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин21 февраля 2018, 14:04
бугага, самопал самодельный и пяток патронов ржавых, а преподносят как будто целый арсенал )))))))))))))))
Лучший комментарий
3
40
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Горожанин21 февраля 2018, 14:05
А кетчуп на фотке тоже взрывоопасен? я давно подозревал.... >:>
3
27
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Батюшка21 февраля 2018, 14:12
В ответ на комментарий пользователя
А кетчуп на фотке тоже взрывоопасен? я давно подозревал.... >:>
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:-P:-P:-P
1
3
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Горожанин21 февраля 2018, 14:18
Интересно, чей? Прям хз, что предположить
1
3
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Горожанин21 февраля 2018, 14:22
В ответ на комментарий пользователя
А кетчуп на фотке тоже взрывоопасен? я давно подозревал.... >:>
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Нее, это реклама..
0
10
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Горожанин21 февраля 2018, 14:23
29-ие хранили!:-D Их район!
4
4
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Горожанин21 февраля 2018, 14:43
Владельца пистолета пристрелить из него надо !
9
2
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Горожанин21 февраля 2018, 15:36
В ответ на комментарий пользователя
бугага, самопал самодельный и пяток патронов ржавых, а преподносят как будто целый арсенал )))))))))))))))
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И не говари! смех
2
7
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Горожанин21 февраля 2018, 15:41
В ответ на комментарий пользователя
И не говари! смех
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Смех до тех пор, пока тебе на темной улице не всадят пулю из такого смеха. Тебе легче будет, что ржавый и самодельный?
5
5
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Горожанин21 февраля 2018, 17:42
нашли, изъяли и молодцы, Ружье на стене и то раз в год стреляет, как говориться... Можно и похвалить...
1
2
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Горожанин21 февраля 2018, 18:19
В ответ на комментарий пользователя
29-ие хранили!:-D Их район!
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Восхищаешься этим ?
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Местный21 февраля 2018, 18:24
В ответ на комментарий пользователя
29-ие хранили!:-D Их район!
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А вообще каждому такая пушка не помешала бы. Кто за и против ???
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Горожанин21 февраля 2018, 18:31
Кетчуп.... телефон видимо мелкоэкранный, что не видно тебе,что это пакет с рисунком,в котором хранилось оружие.
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ТатарчоноК21 февраля 2018, 18:54
..а, точно ли нашли? Может это устроенный самопиар, или типа "в Багдаде всё спокойно", ведомство работает..
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Горожанин21 февраля 2018, 19:59
Пистолет и патроны сделаны из шоколада.
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Горожанин21 февраля 2018, 20:20
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Димон21 февраля 2018, 21:08
"В Казани на улице Адоратского в котельной был найден оружейный схрон одной из группировок города" Если это на самом деле так. То какже измельчали группировки. Схрон целой гоуппировки - самопал и пять патронов. Интересно, почему решили, что группировки, а не одного любителя-умельца оружия?
0
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Горожанин21 февраля 2018, 21:22
В ответ на комментарий пользователя
29-ие хранили!:-D Их район!
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29-комплекс? 8-| их же пересажали всех?
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Мордвин Шепелявый21 февраля 2018, 21:50
вай-вай! Так вот куда мой пистолетик подевался! В котельной оставил! :-P
Спасибо, что нашли! :-D
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