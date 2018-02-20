В Казани на улице Адоратского нашли оружейный схрон одной из группировок

В Казани на улице Адоратского в котельной был найден оружейный схрон одной из группировок города, итоги операции "Арсенал" подвели в пресс-службе УВД города.

- Обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находился предмет, похожий на пистолет, и патроны. Как следует из результатов исследования, все представленное на экспертизу относится к категории боеприпасов, - отметили в пресс-службе.

Пистолет оказался самодельным, тем не менее, из него можно стрелять, а пять патронов относятся к категории боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия.

По данному факту возбуждено дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".