В Казани осудили футбольного фаната за нападение на полицейского

В Казани осудили 18-летнего футбольного болельщика из Самара за нападение на полицейского.

Как сообщает прокуратура РТ, в октябре прошлого года подсудимый, будучи в нетрезвом состоянии, находился в компании друзей во дворе дома на улице Минской и выкрикивал лозунги террористического характера.

- Прибывшие на место сотрудники полиции пытались утихомирить дебошира. В ответ мужчина нанес полицейскому не менее трех ударов кулаком в голову, - говорится в сообщении.

Свою вину подсудимый полностью признал. Таким образом, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 35 тыс рублей в доход государства.