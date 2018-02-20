Собчак: если в Татарстане считают, что ими должен руководить татарин, значит, так и будет

По ее словам, "людей должны выбирать — это главное"

Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила на пресс-конференции, что жители Татарстана сами должны решать, какой национальности должен быть их руководителей. Об этом она заявила, отвечая на вопрос о национальной политике.

- Людей должны выбирать — это главное. Республики и просто регионы, города должны выбирать людей, они должны выбирать свою власть. Моя программа, раздел "Федерализм" посвящена только этому. Мы за то, чтобы как можно больше отдавать на самоуправление местной власти. Если жители Республики Татарстан считают, что ими должен руководить татарин, значит, так тому и быть. А если русский — значит, это их право — хотеть, чтобы этот человек занимал пост, - заявила Собчак.

Она вновь напомнила, что собирается отстаивать самобытность национальных республик в России, выступая, в частности, за обязательное преподавание местных языков.

Ксения Собчак объявила о выдвижении кандидатом в президенты в октябре 2017 года. При этом она пообещала снять свою кандидатуру, если Центризбирком зарегистрирует кандидатом Алексея Навального.

Собчак выдвинулась от партии "Гражданская инициатива" и собрала более 100 тысяч подписей в свою поддержку.

Выборы президента были назначены на 18 марта 2018 года.