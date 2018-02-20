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Навальный назвал явку в Татарстане «фальшивкой», обратившись к жителям с роликом

Навальный назвал явку в Татарстане "фальшивкой", обратившись к жителям с роликом
16+
Фото: скриншот

Оппозиционный политик Алексей Навальный обратился к жителям Татарстана и других национальных регионов России, назвав явку в этих республиках "фальшивкой". Об этом он заявил накануне в опубликованном на YouTube ролике. 

- Жители республик знают, что это фальшивка. Но у меня есть ощущение, что далеко не всем жителям Дагестана, Чечни или Татарстана нравится такая ситуация. Ведь это уже превратилось в унизительную шутку, - отметил политик.

Навальный призвал жителей национальных регионов становиться наблюдателями на президентских выборах, помешав тем самым подделать явку.

Отметим, в 2012 году явка в Татарстане составила 83 процентов, на выборах в Госдуму 2016 года в республике голосовали 78,8 процентов избирателей. 

Напомним, неделю назад председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заявил, что республика покажет "традиционно большую явку" на выборах президента РФ. Он не назвал конкретные цифры, но подчеркнул, что на выборах президента РФ в 2012 году явка в Татарстане также была высокой. "Уже никого не удивишь ни тортом на избирательном участке, ни концертом. Но обратите внимание на молодых людей. Чтобы люди на выборы шли с уверенностью, что это большое политическое событие", - говорил Мухаметшин.

N. Vildanov, 21.02.2018, 08:59
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин21 февраля 2018, 09:05
Лет 5 не ходил на выборы и не собираюсь.
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Горожанин21 февраля 2018, 09:06
К нему можно относится по разному, но то что выборы это фарс, наврятли у кого то здравомыслящего может вызвать сомнение.
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2
31
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Горожанин21 февраля 2018, 09:13
В ответ на комментарий пользователя
Лет 5 не ходил на выборы и не собираюсь.
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12 лет ,не ходил на выборы
5
6
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Горожанин21 февраля 2018, 09:13
Даже если у Навального благие побуждения, ничего, кроме сотрясания воздуха нам не светит(
7
9
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Горожанин21 февраля 2018, 09:14
Я вообще ни разу на выборах не был - мне 35
7
6
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Горожанин21 февраля 2018, 09:20
голосуй не голосуй все равно получишь повышение на всё
0
14
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Горожанин21 февраля 2018, 09:22
Все верно говорит. В мире две вещи, которые не выбирают, - родителей и президента РФ.
2
13
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Горожанин21 февраля 2018, 09:23
не выборы это
1
16
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Горожанин21 февраля 2018, 09:24
94% набрал Минник на предыдущих выборах?!
Кто в это верит?????
0
17
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Батюшка21 февраля 2018, 09:27
А разве еще не проголосовали?:-P
0
2
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221 февраля 2018, 09:32
Явку обеспечат административным нажимом - а уж результаты подшаманят...
0
6
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Горожанин21 февраля 2018, 09:33
Кто не ходит на выборы, те и орут, что везде обман.
А вы оторвите пятую точку от дивана. Сходите на избирательный участок и понаблюдайте сколько приходит народу.
Только и можете стонать, как все плохо.
А сами ничего не делаете.
Все ждете, что за вас сделают!
5
4
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Горожанин21 февраля 2018, 09:37
Бойкот, не ходите на выборы
1
1
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Форвард21 февраля 2018, 09:40
Навальный ты ничего не перепутал? Выборы еще не начались, а ты уже про явку трезвонишь.
4
3
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Горожанин21 февраля 2018, 09:41
Результаты как укажут.
0
1
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Горожанин21 февраля 2018, 09:50
Каждый раз хожу на выборы, 30 лет. За кого голосую дело 10-е. Просто пирожки в школьных столовых нравятся.
2
0
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Горожанин21 февраля 2018, 09:53
В ответ на комментарий пользователя
Навальный ты ничего не перепутал? Выборы еще не начались, а ты уже про явку трезвонишь.
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Ну это давняя его политика, вбрасывать примерные цифры, предполагать наихудшее развитие событий для "яркости" видео.
2
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Горожанин21 февраля 2018, 09:53
Число избирателей в Татарстане в 2016 году 2933107. Почему не могли прийти и проголосовать 2311288.316 ? :-D
1
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Горожанин21 февраля 2018, 09:57
В ответ на комментарий пользователя
12 лет ,не ходил на выборы
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Пошла перепись идиотов. В хорошем смысле этого слова, так древние греки называли тех, кто не участвует в политической жизни полиса)))
Ну что вы как дети малые? Вы же не думаете, что это какой-то похвальный поступок? Все равно что признаться в собственной неграмотности или невежестве.
1
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Горожанин21 февраля 2018, 09:59
На всех участках онлайн камеры,просто сиди и считай,сколько придёт голосовать. Кто мешает это делать?
1
0
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Горожанин21 февраля 2018, 10:03
В ответ на комментарий пользователя
Пошла перепись идиотов. В хорошем смысле этого слова, так древние греки называли тех, кто не участвует в политической жизни полиса)))
Ну что вы как дети малые? Вы же не думаете, что это какой-то похвальный поступок? Все равно что признаться в собственной неграмотности или невежестве.
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Этим хотят сказать,что без него уж точно не может быть высокая явка.
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Дмитрий21 февраля 2018, 10:04
Ни согласен с Лешей ,что нужно байкотировать выборы!! Это ни как ни помешает и не навредит власти , минимальный порог явки отменен и стало быть ,если даже два человека придут , то выборы будут считаться состоявшимися и победит опять этот !! Какой смысл от байкота ?? На руку это только власти , поскольку кто за путьку они все равно придут , а вот кто против власти , тем навальный говорит не идите !! Что это за бред и на кого работает навальный ?? Кто сливает ему компромитирующие материалы на чиновников и олигархов ?? Подумайте об этом сторонники навального !! Он призывает просто ни довольных ни идти на выборы , видимо для того что бы вова победил , что бы все кто ни доволен властью сидели дома , а кто поддерживает власть они придут и проголосуют за вовку и кто тогда проиграет ?? Навальный темная лошадка !! Если бы он был заинтересовпн в смене власти то объеденился бы с Грудининым и призвал бы своих сторонников голосовать за него !! Тем более что Грудинин лоялен к нему и даже предпологал что навальный займет какой то пост и будет дальше бороться с коррупцией !! Почему его ни устраивает такой расклад ?? Почему у нас как всегда оплзиция ни может объедениться против общего врага ?? Это все странно как минимум , а как максимум навльный сам кремлевский агент !! А вот Грудинина всюду поливают грязью и только его одного !! Это говорит о том , что нужно голосовать за Грудинина , потому что власть испугалась народного кандидата !!
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