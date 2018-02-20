Навальный назвал явку в Татарстане «фальшивкой», обратившись к жителям с роликом

Оппозиционный политик Алексей Навальный обратился к жителям Татарстана и других национальных регионов России, назвав явку в этих республиках "фальшивкой". Об этом он заявил накануне в опубликованном на YouTube ролике.

- Жители республик знают, что это фальшивка. Но у меня есть ощущение, что далеко не всем жителям Дагестана, Чечни или Татарстана нравится такая ситуация. Ведь это уже превратилось в унизительную шутку, - отметил политик.

Навальный призвал жителей национальных регионов становиться наблюдателями на президентских выборах, помешав тем самым подделать явку.

Отметим, в 2012 году явка в Татарстане составила 83 процентов, на выборах в Госдуму 2016 года в республике голосовали 78,8 процентов избирателей.

Напомним, неделю назад председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заявил, что республика покажет "традиционно большую явку" на выборах президента РФ. Он не назвал конкретные цифры, но подчеркнул, что на выборах президента РФ в 2012 году явка в Татарстане также была высокой. "Уже никого не удивишь ни тортом на избирательном участке, ни концертом. Но обратите внимание на молодых людей. Чтобы люди на выборы шли с уверенностью, что это большое политическое событие", - говорил Мухаметшин.