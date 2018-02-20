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В России запускают производство полностью отечественных антибиотиков‍

В России запускают производство полностью отечественных антибиотиков‍
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В России впервые более чем за 25 лет запускается производство антибиотиков полного цикла из отечественных компонентов, рассказала российский министр здравоохранения Вероника Скворцова, при этом она отметила, что через два года в стране будут выпускать 20 видов российских препаратов.

- Импортозамещение в такой стратегической сфере, как производство лекарственных препаратов, — одно из важнейших направлений в работе правительства. На сегодняшний день 84% лекарственных средств из перечня жизненно необходимых производятся в нашей стране — это выдающийся результат. По оценкам экспертов, рост продолжится и в этом году. Ожидается, что по итогам 2018 года 90% лекарственных препаратов перечня будут производиться в России, — цитирует министра газета «Известия».

Скворцова подчеркнула, что новое предприятие позволит развивать собственную научную базу, сопряжённую с процессом производства.

N. Vildanov, 21.02.2018, 08:16
Тэги: Здоровье
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Комментарии

Русский обыватель21 февраля 2018, 08:50
Ага, компьютеры отечественные уже разработали - теперь будут бабки пилить на отечественных антибиотиках.

И результат будет тот же что и с процессорами "Эльбрус" и по той же самой причине: антибиотики как и процессоры очень быстро устаревают так как микробы вырабатывают к ним устойчивость, и поэтому надо непрерывно разрабатывать и запускать в производство все новые и новые - быстрее чем микробы вырабатывают устойчивость.

Процессоры "Эльбрус" после многих лет разработки на которой было распилено бабок больше чем на Распилиаду оказались слабее чем интеловские "Итаниумы" конца прошлого века потому что пока их разрабатывали и налаживали производство жизнь давно ушла вперед. Вот и с этими антибиотиками так же будет потому что надо иметь сильно развитую науку и только опираясь на нее можно что-то свое делать, а не автоматические линии по импорту закупать.

А у нас то прославляют мичуринскую биологию, то сажают в тюрьму за то что человек заявляет что бога нет, то ликвидируют больницы и поликлиники а взамен них строят церкви "в пределах шаговой доступности": "молитесь и поститесь. - и Бог вас излечит".
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Горожанин21 февраля 2018, 08:50
А 25 лет кукурузу охраняли
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Горожанин21 февраля 2018, 08:54
Доверия им пока нет.
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Горожанин21 февраля 2018, 09:13
Когда весь мир глобализируеться правительство России придумывает лопату!
Живите как все - машиностроение Китай, лекарства Индия, не надо , не надо потуг ума, нет его у вас!
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Денис21 февраля 2018, 09:14
Качество этих лекарств будет хорошее?
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Горожанин21 февраля 2018, 09:21
В ответ на комментарий пользователя
Качество этих лекарств будет хорошее?
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Самое лучшее - для народа же. А элитка продолжит отравиться импортными лекарствами.
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Горожанин21 февраля 2018, 09:28
Никогда не выпишу пациенту отечественный препарат. Плохо очищенная субстанция, масса побочных реакций - да нафиг надо. За десятилетия утрачен весь научно-производственный потенциал страны и только наивный патриот поверит, что одним росчерком министерского пера можно создать идеальное производство и завести блестящие научные кадры. Поздно, точка невозврата пройдена.
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Горожанин21 февраля 2018, 09:47
В СССР они были и за копейки,но разрушено Горбачевски-Ельцинским режимом и последователями.Сейчас возвращают по немеренным ценам.
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Горожанин21 февраля 2018, 09:51
В плотную занялись.истинно наш.нашего отечественного производства.цельно неотрывно в корне российский.целая серия моҗет..антибиотики.мухаметзянов икрам.доброе дело не пропадет.
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