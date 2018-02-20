В России запускают производство полностью отечественных антибиотиков‍

В России впервые более чем за 25 лет запускается производство антибиотиков полного цикла из отечественных компонентов, рассказала российский министр здравоохранения Вероника Скворцова, при этом она отметила, что через два года в стране будут выпускать 20 видов российских препаратов.

- Импортозамещение в такой стратегической сфере, как производство лекарственных препаратов, — одно из важнейших направлений в работе правительства. На сегодняшний день 84% лекарственных средств из перечня жизненно необходимых производятся в нашей стране — это выдающийся результат. По оценкам экспертов, рост продолжится и в этом году. Ожидается, что по итогам 2018 года 90% лекарственных препаратов перечня будут производиться в России, — цитирует министра газета «Известия».

Скворцова подчеркнула, что новое предприятие позволит развивать собственную научную базу, сопряжённую с процессом производства.