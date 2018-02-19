Развлекательный комплекс «Ривьера» находится на грани банкротства, пишет «Бизнес Онлайн».

В настоящее время Арбитражный суд РТ ввел процедуру наблюдения в отношении развлекательного комплекса. Дело инициировал «Татфондбанк» под управлением АСВ.

- Если в течение месяца ЗАО «Развлекательный комплекс Ривьера» не выплатит 153,3 млн рублей долга, то возникнет угроза стать банкротом, - говорится в сообщении.

При этом в «Ривьере» отметили, что речь идет лишь о развлекательном комплексе.

- В данный момент деятельность ведется в обычном режиме, все заведения работают. А все действующие бизнесы на территории комплекса работают на условиях договора аренды, - отметил директор развлекательного комплекса компании Сергей Гололобов.

Кстати, на территории развлекательного комплекса находятся такие заведения, как ресторан «Панорама», 5-зальный кинотеатр 3D port cinema, боулинг, ночной клуб, ресторан и пирс «Каравелла», кафе Club Cinema и «Бабушкина сковородка», а также концерт-холл «Эрмитаж». К слову, часть этих заведений принадлежит одним и тем же людям.

Сможет ли компания погасить долг, пока неизвестно.

- Сейчас компания находится в диалоге с основным кредитором, о дальнейших действиях будет ясность позже, - добавил Гололобов.