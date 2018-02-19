СМИ: из колоний Казани перед матчами ЧМ-2018 могут вывезти всех фигурантов громких дел

Из СИЗО и колоний городов, которые примут чемпионат мира по футболу, перед матчами вывезут всех фигурантов громких уголовных дел. Об этом пишет издание Znak.com со ссылкой на источник в системе ФСИН России.

- Это будет делаться для того, чтобы минимизировать возможность возникновения бунтов и волнений в учреждениях в дни чемпионата мира, а также не привлекать внимание журналистов, в том числе и западных, к работе ФСИН России, - отметили в ведомстве.

О том, куда отправят заключенных, руководство колоний узнает только в день этапирования.

Кстати, в Казани в радиусе 8 км от стадиона «Казань Арена» находится три колонии строгого режима: ИК-2, ИК-18 и ИК-19.