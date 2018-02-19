В МИДе России пообещали помочь экс-помощнице Наталии Фишман, задержанной в Лондоне

В Министерстве иностранных дел России пообещали помочь экс-помощнице Наталии Фишман Радмиле Хаковой, которая ранее была задержана в лондонском аэропорту Хитроу. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

- Российское посольство в Лондоне , конечно, этим случаем займётся. Но хотелось бы, чтобы и британские коллеги как в Москве, так по месту основной дислокации прокомментировали эту историю . Может, и Борис Джонсон обратит внимание. Ведь речь может идти о дискриминации по национальному признаку!



Важный момент: девушка хочет и готова идти до конца, открыта к общению и поставила цель докопаться до первопричин такого к себе отношения. Но больше всего хочется привлечь внимание BBC, включая её русскоязычную службу, - написала Мария Захарова.

Напомним, о задержании Радмилы Хаковой стало известно сегодня после того, как она написала свою историю в Facebook. По ее словам, задержание произошло на почве расизма и под влиянием классовой ненависти.