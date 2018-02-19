В Челнах по делу о взятке в 200 тысяч рублей задержали сотрудника исполкома

В Набережных Челнах задержали главного специалиста отдела градостроительного контроля и разрешения управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития исполкома города 34-летнему Дмитрия Дмитриева, которого подозревают в получении взятки в 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, в октябре прошлого года к чиновнику обратился бизнесмен с просьбой помочь получить документы на строящийся объект базы, Дмитрие потребовал от него 200 тысяч рублей за решение этой проблемы. Бизнесмен обратился в полицию.

30 января и 15 февраля в здании исполкома чиновник получил 200 тысяч рублей, в итоге его задержали. Возбуждено дело по статье "Получение взятки", свою вину чиновник не признал. Он был арестован.