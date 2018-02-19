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Скончался заместитель председателя Общественной палаты Татарстана

Скончался заместитель председателя Общественной палаты Татарстана
16+
Фото: БИЗНЕС Online

Скончался 48-летний заместитель председателя Общественной палаты Татарстана Кирилл Пономарев, об этом сообщил председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин, передает "Татар Информ".

Кирилл Пономарев возглавлял рабочую группу Палаты по мониторингу реализации избирательных прав граждан в Татарстане.

Кирилл Пономарев закончил МГУ по специальности "историк-востоковед, референт-переводчик языка суахили со знанием английского языка" и Московский государственный институт международных отношений по специальности "юрист-международник".

С 2000 года и до смерти являлся директором Казанского филиала Российской международной академии туризма.

N. Vildanov, 20.02.2018, 15:49
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин20 февраля 2018, 15:58
8 ножевых в шею? 8-*
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Горожанин20 февраля 2018, 16:01
В ответ на комментарий пользователя
8 ножевых в шею? 8-*
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Не умно.
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4
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Горожанин20 февраля 2018, 16:04
Ну это зря конечно..
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Горожанин20 февраля 2018, 16:08
На этот раз совесть!
4
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Горожанин20 февраля 2018, 16:09
Нет. У него, наверно, был запор? Вот и лопнул )))
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Горожанин20 февраля 2018, 17:18
Да куда җе уходите..слова не помню.сердечная недостаточность..или..обида.мөхәммәтҗанов икрам.горе....сочувствую.
4
0
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Алекс20 февраля 2018, 17:50
Одним бесполезным единорасов меньше
5
2
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Анастасия20 февраля 2018, 18:03
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Горожанин20 февраля 2018, 18:29
А я теперь знаю, кто закончил эту академию по специальности "турист"...... 8-*
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Горожанин20 февраля 2018, 18:30
Насмотрелся на нарушение избирательных махинаций вот и здоровье подорвал.
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Горожанин20 февраля 2018, 19:17
А как быть с выборами.
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Веселый Гук20 февраля 2018, 19:38
А чо с ним,случилось?
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Дима Манков20 февраля 2018, 20:04
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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Горожанин20 февраля 2018, 20:30
В ответ на комментарий пользователя
Нет. У него, наверно, был запор? Вот и лопнул )))
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Какой цинизм! Почему проказан пропускает такое хамство! Это был очень порядочный добрейший души человек. Образованный, закончил МГУ, МГИМО. Упал неудачно, перелом основания черепа. Остались два маленькиз сына, старая мать. Соболезнуем. Царствия небесного, Кирилл.
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